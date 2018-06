Straubinger Tagblatt: Italien – Ein gefährliches Spiel

Die Europäische Union darf sich auf dieses

gefährliche Spiel erst gar nicht einlassen. Nachsicht gegenüber

Italien würde nur den Populisten in weiteren Ländern Auftrieb geben

und immer realitätsferneren Forderungen Vorschub leisten.

Gleichzeitig würde sie den politischen Frust in jenen Ländern

befördern, die sich redlich um einen soliden Haushalt bemühen und

dabei der eigenen Bevölkerung einiges an Zumutungen abverlangen.

Gerade bei EU-Nettozahlern und Garanten der milliardenschweren

Euro-Hilfen wie Deutschland ist die Geduld mit den Schuldenstaaten

endlich. Das Pochen auf verbindliche Haushaltsregeln innerhalb der

Euro-Zone hat nichts mit EU-Kolonialismus zu tun, sondern ist

schlicht Voraussetzung für den Erfolg des gemeinsamen Euro-Projekts.

Pressekontakt:

Straubinger Tagblatt

Ressortleiter Politik/Wirtschaft

Dr. Gerald Schneider

Telefon: 09421-940 4449

schneider.g@straubinger-tagblatt.de

Original-Content von: Straubinger Tagblatt, übermittelt durch news aktuell