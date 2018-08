Straubinger Tagblatt: Kindergeld – Kürzen wäre nur gerecht

Die Regierung ist gefordert, sich in bei der

EU-Kommission mit mehr Nachdruck für Änderungen einzusetzen. Denn was

als Kindergeld in Deutschland ausgezahlt wird, ist in Ländern wie

Rumänien ein Vermögen. Es entsprechend zu kürzen, wäre deshalb nur

gerecht, keine unzumutbare Härte. Berlin muss sich Verbündete suchen

und notfalls wie Österreich, das die Indizierung bereits beschlossen

hat, im Alleingang handeln.

