Straubinger Tagblatt: Nachfolgefrage in der SPD – Einer allein wird die SPD nicht retten

Andrea Nahles war, wie vielen erst jetzt

dämmert, für eine Übergangsphase sicher nicht die schlechteste

Besetzung. Doch in nichts lässt die SPD so viel Leidenschaft erkennen

wie in der Demontage der Vorsitzenden. So war Nahles– Frust am Ende

so groß, dass sie nicht nur Partei- und Fraktionsvorsitz aufgab,

sondern sogar ihr Bundestagsmandat. Vielleicht tut die SPD wirklich

gut daran, es wie die Grünen mal mit einer Doppelspitze zu probieren.

Dann verteilen sich auch der Erwartungsdruck und die

Schuldzuweisungen nach Wahlniederlagen etwas besser.

