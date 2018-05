Straubinger Tagblatt: Schwarze Null bald in Gefahr

Die große Koalition begnügt sich damit, den

Bestand zu verwalten. An die strukturellen Probleme des Haushalts

wagt sich Olaf Scholz wie schon sein in dieser Hinsicht äußerst

zögerlicher Vorgänger Wolfgang Schäuble nicht heran. Noch sorgt das

Doppelplus von hohen Steuereinnahmen und niedrigen Zinsen von alleine

für die schwarze Null. Doch sobald die Konjunktur lahmt und die

Zinsen wieder steigen, drohen Milliardenlöcher. Die bequemen Zeiten,

in denen Milch und Honig im Übermaß flossen und der deutsche

Finanzminister nur die Hand aufhalten musste, könnten bald schon

vorbei sein. Schneller jedenfalls, als es Olaf Scholz lieb sein kann.

