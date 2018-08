Straubinger Tagblatt: Trumps Medienattacken – Angriff auf die Meinungsfreiheit

Doch wo die Suche nach dem besseren Argument

nicht mehr wichtig ist, wo der Pluralismus der Meinungen nichts mehr

gilt, kann Demokratie nicht funktionieren. Trumps unverhohlene

Attacken auf die freie Presse betreffen nicht nur ein paar

amerikanische Journalisten, die sich tapfer gegen Einschüchterung und

Vereinnahmung zur Wehr setzen. Sie sind ein Angriff auf die

Meinungsfreiheit in den USA, aber auch in allen anderen

demokratischen Ländern auf dem Globus. Sie ermuntern all jene, die

von der „Lügenpresse“ reden und nur die eigenen Wahrheiten kennen.

Sie geben dem russischen Präsidenten Wladimir Putin recht, wenn er in

seiner „gelenkten Demokratie“ nur noch linientreue Medien duldet. Sie

bestärken das skrupellose Machtstreben des türkischen Präsidenten

Recep Tayyip Erdogan, der Journalisten unter fadenscheinigen Gründen

ins Gefängnis steckt.

