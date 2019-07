Strom ist bunt – sparstrom.de und RTL II tanzen erneut gemeinsam auf dem Kölner CSD für Vielfalt und Gleichberechtigung

Köln, 4. Juli 2019 – Am ersten Juli Wochenende findet in Köln Europas größter CSD unter dem Motto „50 Years of Pride – Viele. Gemeinsam. Stark.“ statt. Die CSD Demo am Sonntag ist der Höhepunkt des zweiwöchigen Cologne Pride Programms. sparstrom.de, der Online-Anbieter für regenerative Energien, demonstriert auch in diesem Jahr wieder für die Rechte von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transgendern und Queeren. Vorfahren werden sie erneut mit einem eigenen Demonstrationswagen, prominenten Gästen aus der TV-Welt und einem bunten Unterhaltungsprogramm.

Bereits seit der Gründung in 2016 macht sich der Kölner Energieanbieter für Gleichberechtigung und Vielfalt stark. Unter dem Markenauftritt „Stromfreunde“, in Kooperation mit RTL II, nimmt sparstrom.de nun zum zweiten Mal gemeinsam mit dem Münchener Fernsehsender am CSD teil. Passend dazu werden dieses Jahr die Darsteller Danny Liedtke und Daniel Peukmann aus der RTL II Soap „Köln 50667“ mit an Bord sein. Das lautstarke Rahmenprogramm bildet das DJ Team Mütze Katze aus Berlin, die sich das Event ebenfalls nicht entgehen lassen wollen. Die CSD Demo startet offiziell am Sonntag um 12 Uhr. sparstrom.de reiht sich mit der Wagennummer 71 ein.

„Mich freut es sehr, dass wir in diesem Jahr gemeinsam mit Danny Liedtke, Daniel Peukmann und erneut mit RTL II noch ein bisschen mehr Aufmerksamkeit für die gute Sache generieren können.“, erklärt Tobias Alterkemper, Geschäftsführer von sparstrom.de.

Für sein Team ist die Teilnahme und das Engagement am CSD ebenfalls selbstverständlich. „Bei uns arbeiten Leute verschiedenster Herkünfte und sexueller Orientierungen, alle Geschlechter sind hier gleichberechtig und vor allem ist jeder herzlich willkommen. Unser Strom ist definitiv bunt!“, ergänzt er. „Dass diese Einstellung noch nicht hundertprozentig in den Köpfen der Gesellschaft verankert ist, ist eine Schande. Und solange werden wir uns lautstark dafür einsetzen.“

Diese klare Positionierung schätzen auch die Kunden von sparstrom. „Wir bekommen sehr viel positives Feedback zu unserem CSD Engagement. Unter unseren Kunden haben wir auch dieses Mal wieder Plätze auf unserem CSD Wagen verlost und die Teilnahme war gewaltig. Es macht uns sehr stolz, dass unseren Kunden dieses Thema ebenfalls so am Herzen liegt.“, sagt Tobias Alterkemper.