Studentin wird erste Chefin des Bundesfinanzministeriums / Welt-Mädchentag: Über 1.000 Mädchen übernehmen weltweit Führungspositionen

Es ist die größte globale Aktion für die

Rechte von Mädchen, die es je gab: Mehr als 1.000 Mädchen auf der

ganzen Welt übernehmen anlässlich des Welt-Mädchentags am 11. Oktober

einen Tag lang Führungspositionen in Politik und Wirtschaft und

setzen damit ein Zeichen für die Gleichberechtigung. Denn noch immer

sind Frauen in Chefetagen, politischen Ämtern und Schlüsselpositionen

unterrepräsentiert. Laut den Vereinten Nationen wird es noch 50 Jahre

dauern, bis gleichberechtigte politische Teilhabe erreicht werden

kann. Weitere 118 Jahre, bis Frauen und Männer gleich bezahlt werden.

Mit den sogenannten Takeover-Aktionen der Kinderhilfsorganisation

Plan International zeigen Mädchen auf der ganzen Welt, dass sie sich

nicht länger ausbremsen lassen und in die erste Reihe von Politik und

Gesellschaft gehören.

Für Deutschland hat heute die 21-jährige Celina Kühl symbolisch

die Geschäfte des Bundesfinanzministers und Vizekanzlers Olaf Scholz

in Berlin übernommen – und war damit die erste deutsche

Finanzministerin, die es jemals gab. Die Studentin aus Niedersachsen

eröffnete das Gespräch und diskutierte mit dem Minister über die

Möglichkeiten für mehr politische Teilhabe von Jugendlichen und die

Förderung der Gleichberechtigung.

Finanzminister Olaf Scholz: „Mädchen und Frauen können alles! Ob

in der Schule oder im Beruf. Oder im Bundesfinanzministerium. Der Weg

zu völliger Gleichberechtigung ist noch lang. Klar ist, dass die

gesamte Gesellschaft davon profitiert, wenn Mädchen und Frauen

selbstbestimmt und selbstbewusst ihr eigenes Leben gestalten können.

Und damit sie ihre Talente frei entfalten können, müssen Mädchen und

Frauen gleichberechtigt Zugang zu Schule und Bildung haben. Der

wirtschaftliche Erfolg unseres Landes und der gesellschaftliche

Zusammenhalt hängen von der Gleichberechtigung in allen

Lebensbereichen ab. Auch wir im Bundesfinanzministerium werden da

besser werden.“

Beeindruckt zeigte sich der Minister von dem Engagement der

Studentin und ermutigte sie, stellvertretend für alle Jugendlichen,

sich weiter für Themen wie politische Teilhabe und Gleichberechtigung

einzusetzen.

Celina Kühl: „Ich möchte, dass Mädchen und junge Frauen ernst

genommen werden, frei über ihr Leben entscheiden können und in

politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden. Es macht mich

wütend, dass Millionen Mädchen weltweit die Chance genommen wird,

selbstbestimmt zu leben und dass sie häufig nicht mitbestimmen

können. Auch in Deutschland müssen Mädchen stärker beteiligt werden

und gehören in Führungspositionen, denn auch hier sind wir von echter

Gleichberechtigung und Teilhabe noch weit entfernt.“

Obwohl Deutschland seit mehr als 13 Jahren von einer Frau regiert

wird, ist das aktuelle Parlament mit einem Frauenanteil von 31

Prozent noch immer überwiegend männlich. Im Vergleich zur letzten

Legislaturperiode ist der Wert sogar um sechs Prozent gesunken. Das

Finanzministerium hat mit zwei weiblichen Parlamentarischen

Staatssekretärinnen schon fast eine Vorreiterrolle. Trotzdem hat es

dort noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik eine Frau bis an

die Spitze geschafft.

In 70 Ländern fanden und finden bis zum Welt-Mädchentag am 11.

Oktober mehr als 1.000 Takeover-Aktionen statt. In Norwegen,

Dänemark, den Niederlanden, Indonesien, Guatemala und Ruanda

übernehmen Mädchen beispielsweise hohe Ministerposten. Des Weiteren

werden unter anderem die Positionen der CEOs von Wal-Mart (Honduras),

Ernst&Young (Kanada), Microsoft (Niederlande), Google (Schweiz) und

Ethiopian Airlines (Addis Abeba) „übernommen“.

Beispiele für internationale Takeover von Plan International:

– Die in Hamburg lebende, aus dem Irak geflüchtete 19-jährige

Sandy übernimmt in Genf den Twitter Account von George

Okoth-Obbo, dem Beigeordneten Hochkommissar des UNHCR für

„Humanitäre Einsätze“ und interviewt ihn.

– In Norwegen übernimmt ein Mädchen den Posten des Ministers für

Internationale Entwicklung. Nikolai Astrup hatte Mädchen in ganz

Norwegen per Videobotschaft aufgefordert, sich für ein Takeover

seines Amtes zu bewerben.

– In Honduras übernimmt ein Mädchen den Posten des Präsidenten des

Nationalkongresses und ein anderes den des Präsidenten des

Obersten Gerichtshofes.

– In Indonesien übernehmen Mädchen das Amt des Vizepräsidenten,

des Finanzministers und den Posten des Direktors der Indonesian

Railway Company

– In den Niederlanden wird das Verteidigungsministerium

übernommen.

– In Brüssel moderiert ein Mädchen eine Debatte im European

Parliament TV

– In Ruanda übernehmen Mädchen das Ministerium für

Flüchtlingsangelegenheiten sowie das Ministerium für

Katastrophenschutz.

Hintergrund: Frauen in der Finanzbranche

– Nur 24 von 200 Vorstandspositionen in deutschen DAX-Unternehmen

sind von Frauen besetzt. An der Spitze eines solchen

Großkonzerns findet sich keine einzige Frau.

– Von den 500 größten Unternehmen weltweit werden gerade einmal

drei Prozent von einer Frau als CEO geleitet.

– Nur 19 Prozent der Obersten Gerichtshöfe weltweit haben eine

Präsidentin.

