Studie: Berlin beschafft unfaire Lebensmittel / Land und Bezirke umgehen Gesetz

Eigentlich müssen öffentliche Einrichtungen in

Berlin viele Lebensmittel wie Kaffee, Orangensaft und Bananen sozial

verantwortlich beschaffen. Die Christliche Initiative Romero e.V.

zeigt nun in einer Studie: Bürokratische Tricks und mangelnde

Informationen verhindern, dass gesetzlich vorgeschriebene Arbeits-

und Menschenrechte eingehalten werden. Deshalb muss die aktuelle

Reform des Berliner Auftrags- und Vergabegesetzes (BerlAVG) soziale

Kriterien stärken.

Während bei der öffentlichen Beschaffung von Lebensmitteln für

Kantinen, das Schulessen oder den nächsten Rathausempfang immer

häufiger auf Biosiegel geachtet wird, ist bei der Einhaltung von

Arbeits- und Menschenrechten noch viel zu tun. Zu diesem Fazit kommt

die Studie –BLICK ÜBER DEN TELLERRAND – Sozial verantwortliche

öffentliche Beschaffung von Lebensmitteln–. Durchgeführt wurde sie

von der unabhängigen Nichtregierungsorganisation Christliche

Initiative Romero e.V. im Rahmen des Projekts –Berlin handel! Fair!–.

„Das Land Berlin und die Berliner Bezirke haben zahlreiche Beschlüsse

und Selbstverpflichtungen zur fairen Beschaffung von Lebensmitteln

verabschiedet, aber es fehlt an einer strukturierten Umsetzung“, so

Tabitha Triphaus, die Autorin der Studie.

UNTERNEHMEN UMGEHEN SOZIALSTANDARDS, BERLINER VERWALTUNG SCHAUT ZU

Bisher umgehen Cateringfirmen die im Berliner Auftrags- und

Vergabegesetz geforderten Arbeitsrechte mit einem simplen Trick.

Statt glaubwürdige Nachweise wie das Fairtrade-Siegel oder eine

Mitgliedschaft in der World Fair Trade Organization (WFTO) zu

liefern, legen die Lieferanten eine Eigenerklärung vor, dass das

Produkt nicht zertifiziert zu haben sei.

„Bei Produkten wie Kaffee in der Kantine, oder Bananen und Reis

für das Schulessen ist das absurd. Natürlich gibt es die in fair –

bei Bedarf auch im Großgebinde.“, erklärt Triphaus. Hier sei es an

den Beschaffungs- und Kontrollstellen, dieses Vorgehen zu

unterbinden, sonst entstehe sogar ein Wettbewerbsnachteil für

diejenigen Anbieter, die sich tatsächlich um bessere

Arbeiterbedingungen bemühen. Doch viele Verwaltungsangestellte wissen

nicht über geltende Sozialstandards und glaubwürdige Siegel Bescheid

– selbst die Unternehmen verwechselten oftmals bio und fair.

Hier setzt die Arbeit der Christlichen Initiative Romero an. Die

Studie zeigt, welche Probleme und entsprechenden Siegel existieren

und wie diese einfach in Ausschreibungsunterlagen integriert werden

können. Die CIR berät die Vergabestellen auch gerne über die Studie

hinaus..

FAIRTRADE TOWN BERLIN: MEHR SCHEIN ALS SEIN?

Am 8. November wird die Stadt Berlin als Fairtrade-Town

ausgezeichnet. Die Stadt sollte diese Auszeichnung ernst nehmen.

Nötig ist dies allemal: Aus den Untersuchungsergebnissen geht hervor,

dass Arbeiter*innen auf Kaffeeplantagen in Honduras meist sogar

weniger verdienen, als den gesetzlichen Mindestlohn. Und auf

Orangenplantagen in Brasilien, dem Herkunftsland von 80 Prozent des

in Deutschland gehandelten Orangensafts, werden Pestizide verwendet,

die in der EU verboten sind und bei den Pflücker*innen Kopfschmerzen,

Ohnmacht, Übelkeit und Nasenbluten hervorrufen.

DIE CHRISTLICHE INITIATIVE ROMERO e.V.

Die Christliche Initiative Romero (CIR) setzt sich seit 1981 für

Arbeits- und Menschenrechte in Mittelamerika ein. Schwerpunkt ihrer

Arbeit ist die Unterstützung von Basisbewegungen und Organisationen

in Nicaragua, El Salvador, Guatemala und Honduras sowie die

Kampagnen- und Bildungsarbeit in Deutschland. In Berlin unterstützt

die CIR das Berliner FAIRgabe-Bündnis mit seinen politischen

Forderungen bezogen auf die Novellierung des BerlAVG. Mehr erfahren

Sie unter www.fairgabe.berlin.

WEITERFÜHRENDE INFORMATIONEN:

Studie herunterladen:

www.ci-romero.de/berlin-beschafft-unfaire-lebensmittel-pm-2018-10-17

Mehr: www.ci-romero.de/kritischer-konsum/beschaffung/lebensmittel

Für Interviews und Ihre Fragen steht zur Verfügung:

Tabitha Triphaus

Christliche Initiative Romero (CIR)

Schillerstraße 44a

48155 Münster

Tel: 0251 – 67 44 13 20

E-Mail: triphaus@ci-romero.de

Original-Content von: Christliche Initiative Romero, übermittelt durch news aktuell