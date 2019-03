Studie Digitalisierung: Der große Respekt vor dem Unbekannten

Studie „Trendreport – Digitalisierung und Arbeitswelt

2018″ der BWA Akademie Bonn zeigt: Personalexperten sehen die

digitale Zukunft eher positiv

Mehr als die Hälfte der Arbeitnehmer sieht die Digitalisierung der

Arbeitswelt als kritisch oder sogar als existenzbedrohend an. Davon

sind 19 Prozent der 100 Personalexperten überzeugt, die im Auftrag

der BWA Akademie Bonn (www.bwabonn.de) um ihre Meinung gebeten

wurden. 21 Prozent der im Rahmen der Studie „Trendreport –

Digitalisierung und Arbeitswelt 2018″ Befragten gehen davon aus, dass

etwa die Hälfte der Arbeitnehmer ein negatives Bild der

Digitalisierung habe. „Die Untersuchung zeigt, dass weniger als die

Hälfte der befragten Personalexperten tiefschürfende negative Folgen

durch die Digitalisierung erwartet. Es ist erfreulich zu sehen, dass

die positive Einstellung gegenüber der digitalen Transformation

überwiegt“, rückt Harald Müller, Geschäftsführer der BWA Akademie

Bonn, das Bild in der Öffentlichkeit zurecht.

Befürchtungen ernst nehmen

Dennoch rät Müller dringend dazu, die Befürchtungen der

Belegschaft ernst zu nehmen. Dazu zählt, den Arbeitsplatz dem

technischen Fortschritt opfern zu müssen. Das ist zumindest die

Meinung von 46 Prozent der befragten Personalexperten. Dass viele

Arbeitnehmer den Verlust ihres Arbeitsplatzes schon heute fürchten,

davon gehen 30 Prozent und damit fast ein Drittel der Befragten aus.

24 Prozent äußern sich eher positiv. Sie geben an, dass durch den

technischen Fortschritt neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Um auch

aktuelle Skeptiker zu überzeugen rät Müller, genau solche

Befürchtungen ernst zu nehmen und gemeinsam mit dem Arbeitnehmer

Lösungen zu finden. „Transparenz, das offene Gespräch, ein offener

Umgang miteinander: All diese Dinge sind elementar, um mögliche

Zweifel des Arbeitnehmers in Überzeugung zu wandeln. Nur so kann

Digitalisierung überhaupt möglich werden“, so Müller.

Individuelle Ziele abgleichen

Damit Unternehmen digital sein und werden können, müssen Ziele

definiert und intern Klarheit geschaffen werden. Dazu gehört es auch,

den Begriff der Digitalisierung klar zu umranden. „Die

Digitalisierung ist ebenso ein Entwicklungsprozess, wie das

Personalmanagement darauf ausgerichtet werden muss. Von heute auf

morgen wird es da keine finale Lösung geben. Wichtig ist es, den

Arbeitnehmer langfristig davon zu überzeugen, die Digitalisierung im

eigenen Unternehmen aktiv mitzugestalten“, so Müller.

Die BWA Akademie („Consulting, Coaching, Careers“) ist seit über

15 Jahren unter der Führung von Geschäftsführer Harald Müller als

Spezialist für Personalentwicklung, Outplacement, Personalberatung

und Training sowie für Arbeitsmarktprogramme wie

Beschäftigtentransfer erfolgreich. Die BWA versteht sich als

neutraler Vermittler zwischen Arbeitgebern und Gewerkschaften zum

Vorteil der Arbeitnehmer. Mit Hilfe der BWA haben mehr als

zehntausend Arbeitnehmer eine neue berufliche Zukunft gefunden. Das

Spektrum reicht von der Begleitung von Change Management-Prozessen

über Vermittlung und Coaching von Führungskräften bis hin zur

Unterstützung bei der Gründung eines eigenen Unternehmens.

Pressekontakt:

Weitere Informationen: BWA Akademie, Burgstraße 81, 53177 Bonn,

Tel.: 0228/323005-0, E-Mail: info@bwabonn.de,

Internet: www.bwabonn.de

PR-Agentur: euromarcom public relations GmbH, Tel.: 0611/973150,

E-Mail: team@euromarcom.de, Internet: www.euromarcom.de

Original-Content von: BWA Akademie, übermittelt durch news aktuell