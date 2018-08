Studie: Millennials mögen Geschäftsreisen und lieben Goodies (FOTO)

Junge Kollegen empfinden sich unterwegs produktiver – Generation Ylocken Bonusmeilen und Erste-Klasse-Reisen

Von wegen die Generation Y achtet nur auf Work-Life-Balance: 45

Prozent der Geschäftsführer sagen, dass die 18- bis 34-jährigen

Mitarbeiter die Belastung nicht scheuen und sogar lieber auf

Dienstreisen gehen als die älteren Kollegen. Ein Grund: Fast jeder

zweite junge Kollege schätzt seine Produktivität auf Reisen höher ein

als im Büro. Doch die Jüngeren schauen auch genau hin, welche Extras

ihr Arbeitgeber für sie bereithält. Zugfahrten erster Klasse,

Bonusmeilen zur privaten Verwendung und ein schickes Hotel – das

alles ist ihnen wichtig. Das sind Ergebnisse der aktuellen Umfrage

„Chefsache Business Travel 2018“, einer Initiative von Travel

Management Companies im Deutschen Reiseverband (DRV).

Junge Mitarbeiter reisen gern dienstlich

Den Millennials eilt der Ruf voraus, weniger auf Karriere oder

Geld zu achten, dafür auf pünktlichen Feierabend und Spaß im Job.

Sich quer durch die Republik auf den Weg zu einem Geschäftstermin zu

machen oder eine Dienstreise ins Ausland zu unternehmen, passt da

weniger ins Bild. Doch Personaler, die das vermuten, liegen falsch.

Jüngere Mitarbeiter schätzen Geschäftsreisen insgesamt mehr als die

über 35-Jährigen, geben ihre Vorgesetzten und Kollegen in der Studie

an. Und die 18- bis 34-Jährigen liegen mit ihrer Selbsteinschätzung

ebenfalls auf dieser Linie: 64 Prozent von ihnen sagen, ihre

Generation schätze Geschäftsreisen mehr als Ältere.

Die Generation Y hält sich unterwegs für effizienter als am

Schreibtisch. Ihre Produktivität sei auf Geschäftsreisen höher, sagen

45 Prozent von ihnen – die Steigerung ist nicht unerheblich: 37

Prozent der 18- bis 34-Jährigen beziffern die Produktivität bei

dienstlichen Reisen auf mehr als 20 Prozent höher als im Büro.

Zeitgemäße Technik ist Generation Y wichtig

Diese höhere Produktivität auf Dienstreisen hängt nach Meinung der

Jüngeren maßgeblich von einer stabilen Internetverbindung und einer

guten Arbeitsumgebung (93 Prozent) sowie der Ausstattung mit neuen

Technologien (91 Prozent) ab. Für 57 Prozent der Millennials sind

Smartphone, Tablet und Reise-Apps ursächlich für die höhere

Produktivität, bei den 35- bis 45-Jährigen sehen das nur 39 Prozent

so.

„Die jungen Mitarbeiter legen viel Wert auf eine zeitgemäße

Ausstattung mit einem Firmen-Smartphone, -Laptop und entsprechenden

Kommunikations-Apps“, sagt Andreas Neumann von DERPART, einer Travel

Management Company der DRV-Initiative Chefsache Business Travel. „In

Zeiten von Fachkräftemangel lassen sich junge Fachkräfte und High

Potentials vor allem mit diesen und anderen kleinen Extras locken.“

Schon im Vorstellungsgespräch sind die Reiserichtlinien und darin

enthaltene Goodies bei fast drei Viertel der 18- bis 34-Jährigen ein

Thema, sagen die Chefs – bei den Bewerbern ab 46 Jahren ist dies nur

noch für rund die Hälfte der Befragten der Fall.

Junge Fachkräfte lassen sich von Extras locken

Die Befragten sagen zudem, dass diese Reise-Extras großen Einfluss

auf die Mitarbeiterbindung hätten. Zugfahrten erster Klasse und

private Nutzung von Bonusmeilen finden 80 Prozent der Jüngeren

wichtig, aber nur 68 Prozent der über 46-Jährigen. 86 Prozent der 18-

bis 34-Jährigen wünschen sich Mitsprache bei der Hotelwahl (Ältere:

65 Prozent). 89 Prozent sind ihrem Arbeitgeber dankbar, wenn sie Taxi

statt ÖPNV wählen dürfen (Ältere 67 Prozent). 80 Prozent der jungen

Mitarbeiter freuen sich über Business-Class bei Flugreisen von mehr

als drei Stunden.

„Ein Erste-Klasse-Bahnticket oder eine Business-Class-Buchung

kosten manchmal nicht viel mehr, sorgen aber neben der

Mitarbeiterzufriedenheit auch dafür, dass während der Geschäftsreise

besser gearbeitet werden kann“, so Neumann. Immerhin fast die Hälfte

der Befragten findet die Wahl des Verkehrsmittels für die

Produktivität wichtig. Denn schließlich lässt sich am Tisch in der 1.

Klasse des ICEs besser arbeiten als am Steuer eines Autos.

Zur Studie „Chefsache Business Travel 2018“

Die Studie „Chefsache Business Travel 2018“ wurde im Auftrag des

Deutschen Reiseverbands (DRV) durchgeführt. 100 Geschäftsführer, die

selbst regelmäßig auf Geschäftsreisen sind, sowie 102

geschäftsreisende Führungs- und Fachkräfte aus Unternehmen ab 250

Mitarbeitern wurden dafür über ein Online-Panel zum Thema

Geschäftsreisen befragt. Die Daten wurden im Februar und März 2018

vom durchführenden Marktforschungsinstitut mo–web erhoben.

Über die Kampagne „Chefsache Business Travel“

Auf Geschäftsreisen setzen Unternehmen ihre wichtigste Ressource

ein: den hochqualifizierten Mitarbeiter. Knapp 90 Prozent schicken

ihre Mitarbeiter mit dem Ziel auf Reisen, Geschäftsabschlüsse unter

Dach und Fach zu bringen oder zumindest vorzubereiten. Der

effizienten Gestaltung von Geschäftsreisen im Unternehmen misst die

Chefetage jedoch trotzdem oft keine strategische Bedeutung zu. Dabei

wird diese Aufgabe immer komplexer. Nicht nur Kosten, sondern auch

andere Kriterien wie zum Beispiel Nachhaltigkeit oder Sicherheit gilt

es zu beachten.

Ziel der Initiative von Travel Management Companies im DRV ist es,

Geschäftsreisen als strategisches Managementthema zu verankern und

den Nutzen eines professionellen Geschäftsreisemanagements in

Zusammenarbeit mit den Geschäftsreisebüros auf Entscheiderebene

besser bekannt zu machen. Weitere Informationen hierzu erhalten Sie

unter www.chefsache-businesstravel.de.

Die Kampagne Chefsache Business Travel wird von den Travel

Management Companies BCD Travel, Carlson Wagonlit Travel, DERPART

Travel Service, DER Business Travel, FIRST Business Travel, sowie der

Deutschen Lufthansa und dem DRV getragen.

