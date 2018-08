Über 26.000 Euro für die DKMS durch Mini-Auktion / United Charity und VOX engagieren sich gemeinsam gegen Blutkrebs

Mindestens 5.000 Euro hatte man sich erhofft –

am Ende wurden es 26.600 Euro: Am Montagabend endete unter

www.unitedcharity.de die Versteigerung eines Minis von 1991, der in

der VOX-Sendung „auto mobil“ komplett neu hergerichtet und zum

absoluten Unikat gemacht wurde. Ab Beginn der Auktion war der Mini

heißbegehrt, eine Bieterin aus Schleswig-Holstein gab schließlich das

höchste Gebot ab. Nun wird der gesamte Erlös an die DKMS gespendet –

und das hat einen traurigen Grund: Der Sohn von Holger Parsch,

„Autodoktor“ bei VOX, ist an Leukämie erkrankt und dringend auf eine

Stammzellspende angewiesen. Mit der gemeinsamen Wohltätigkeitsauktion

möchten United Charity, Europas größtes Auktionsportal für Kinder in

Not, und VOX nicht nur Spenden für die DKMS sammeln, sondern auch auf

deren wichtige Arbeit aufmerksam machen, denn je mehr Menschen sich

als Stammzellspender registrieren lassen, desto wahrscheinlicher ist

es, dass nicht nur Holger Parschs Sohn, sondern auch viele andere den

Blutkrebs besiegen.

United Charity ist Europas größtes Charity-Auktionsportal und

versteigert einmalige Erlebnisse und Geschenke sowie Treffen mit

Prominenten für Kinder in Not. Das Internet-Bietverfahren von United

Charity ermöglicht es Menschen weltweit, orts- und zeitunabhängig

mitzusteigern. Die United Charity gemeinnützige Stiftungs GmbH wurde

von Dagmar und Karlheinz Kögel 2009 ins Leben gerufen. Seitdem wurden

mehr als 7,7 Millionen Euro erzielt. Die Auktionserlöse fließen zu

100 Prozent in Projekte und Einrichtungen, die bedürftige Kinder

unterstützen.

