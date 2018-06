Gute Sache: Kalenderhersteller terminic unterstützt Verein Herzenswünsche e.V.

Gemeinsam Gutes Tun

Frühlingshafte Grußkarten, bunte Schokoeier und kleine Überraschungen versüßen die Osterzeit, keine Frage. Dennoch hatte terminic sich entschieden, in diesem Jahr statt in kleine Ostergeschenke in etwas noch viel Wichtigeres zu investieren: in die Kinder- und Familienhilfe, den Tier- und Umweltschutz und die Bekämpfung tödlicher Krankheiten.

Aus verschiedenen gemeinnützigen Organisationen und Projekten – vorgeschlagen von den terminic-Mitarbeitern – wurden zunächst drei Einrichtungen für das Online-Spendenvoting ausgewählt. Über eine eigens für die Aktion eingerichtete Website konnten Kunden, Geschäftspartner und Freunde des Unternehmens dann über einen Zeitraum von sechs Wochen ihre Stimme abgeben – und so mitbestimmen, wie sich die Gesamtspendensumme auf die drei Organisationen verteilt.

terminic-Geschäftsführer Wolfgang Rolla du Rosey freut sich über die rege Beteiligung: „In den letzten Wochen sind bei uns Hunderte Stimmen eingegangen. Das zeigt uns, dass unsere Aktion ein echter Volltreffer war. Am meisten aber freuen wir uns darüber, dass wir jetzt drei so tolle Hilfsorganisationen unterstützen!“

45% der abgegebenen Stimmen (und somit 50% der gesamten Spendensumme) gingen an den bundesweit tätigen Verein Herzenswünsche e.V., der schwer kranken Kindern und Jugendlichen lang ersehnte Wünsche erfüllt und außerdem nicht kassenfinanzierte Therapien, wie zum Beispiel Musik- und Reittherapie, ermöglicht. Auf Platz 2 (31% der Stimmen) landete die internationale Tier- und Umweltschutzorganisation Sea Shepherd, die 30% der Spendensumme erhält. Die Drittplatzierte DKMS (24% Stimmenanteil), die sich seit Jahrzehnten für die weltweite Bekämpfung des Blutkrebs einsetzt, wird von terminic mit 20% der Gesamtsumme unterstützt.

Herzensangelegenheit: Spendenübergabe in Bremen

Bei strahlendem Sonnenschein fand nun am Bremer Standort des Kalenderherstellers die Spendenübergabe an den Gewinner des Online-Votings statt. Angela Duhr, Leiterin des psychologischen Dienstes an der Prof.-Hess-Kinderklinik, nahm den Scheck in Höhe von 1.500 Euro stellvertretend für den Herzenswünsche e.V. entgegen. „Ich arbeite vorrangig auf der Kinder-Krebs- und Kinder-Intensivstation. Mit Herzenswünsche verbindet uns eine langjährige, enge Kooperation. Der Verein kümmert sich nicht nur liebevoll und ganz individuell um die Erfüllung großer Wünsche unserer kleinen Patienten, sondern unterstützt auch bei der Finanzierung von dringend benötigten Therapieplätzen. Herzenswünsche ist sehr breit aufgestellt, dadurch kann genau dort geholfen werden, wo das betroffene Kind und dessen Familie dringend Unterstützung brauchen. Mit seiner Spende trägt terminic maßgeblich dazu bei, dass wir schwerkranken Kindern auch in Zukunft die lang ersehnte Heißluftballonfahrt, den Aufenthalt auf dem Ponyhof oder die Märchenschloss-Geburtstagsfeier ermöglichen können“, freut sich Duhr.

Auch terminic-Verkaufsleiter Huschke Rolla du Rosey ist begeistert von der diesjährigen Spendenaktion: „Es ist toll, wenn sich alle an einer Aktion wie dieser beteiligen. Unsere Mitarbeiter haben die Organisationen vorgeschlagen, Kunden, Geschäftspartner und Freunde haben über die Spendenverteilung abgestimmt – und jetzt am Ende können wir die drei Hilfsorganisationen bei ihrer so wichtigen Arbeit unterstützen!“

Alle Informationen zur terminic-Spendenaktion unter www.terminic.eu/ostern-spendenvoting.