“Studio Friedman” am 27. August: Norbert Walter-Borjansüber Kanzlerkandidat Olaf Scholz und die Chancen der SPD

Dreizehn Monate vor der Bundestagswahl steht fest: Olaf Scholz wird die SPD als Kanzlerkandidat in den Wahlkampf führen. In Umfragen legten die Sozialdemokraten zunächst zu, für ein Regierungsbündnis mit Grünen und Linken reicht das aktuell aber nicht.

Eine Neuauflage der Großen Koalition will niemand, auch Finanzminister Olaf Scholz nicht. Er sagt: “Ich bin Kanzlerkandidat der SPD. Mein Ziel bei der Bundestagswahl ist es, die nächste Regierung zu führen. Ich will gewinnen.” Hat die SPD überhaupt realistische Chancen auf die nächste Kanzlerschaft? Und mit welcher Politik will sie die Wählerinnen und Wähler überzeugen?

Darüber diskutiert Michel Friedman am Donnerstag mit dem SPD-Parteivorsitzenden Norbert Walter-Borjans.

