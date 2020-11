Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Corona-Impfung

Es gibt letztlich nur ein unmittelbar einleuchtendes Kriterium für die Verteilung des Impfstoffes: Die am meisten Gefährdeten und Verwundbaren müssen zuerst berücksichtigt werden. Wobei viele Punkte bei dieser Festlegung einfließen, nicht nur Alter und Vorerkrankungen, sondern auch die soziale Situation, also etwa die Wohnumstände, die die Betroffenen womöglich einer erhöhten Gefährdung aussetzen. Dass danach die Personen besonders zu berücksichtigen sind, die beruflich mit der Bekämpfung des Virus betraut sind, also medizinisches pflegerisches Personal, ist auch klar. Doch es sollte sich niemand täuschen. Auf allgemeine Prinzipien kann man sich schnell einigen. Aber in der Praxis wird es Konflikte geben.

