Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu den Politiker-Statements zu „Friday for Future“

Natürlich ist es zu begrüßen, wenn sich Schüler

in den gesellschaftlichen Dialog einklinken, ihre Interessen

wahrnehmen und politisch aktiv werden. Das ist sogar ein wichtiges

Unterrichtsziel. Aber der Staat und seine Behörden sind der

Neutralitätspflicht unterworfen. Es steht ihnen nicht zu, das

Unterlaufen der Schulpflicht je nach Anlass unterschiedlich zu

bewerten. Sie kämen in Teufels Küche, wenn sie bei Friday for Future

ein Auge mit der Begründung zudrückten, dass das Ziel doch

ausgesprochen ehrenwert sei.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell