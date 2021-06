Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Expressurteilen in Baden-Württemberg

Es ist zu begrüßen, wenn die Justiz im Lande künftig schneller agieren kann. Eine lange Wartezeit zwischen vermeintlicher Tat und der Aufarbeitung derselben vor Gericht, ist für alle Beteiligten unbefriedigend. Der mutmaßliche Täter weiß für lange Zeit nicht, was auf ihn zukommt, die Gerichte müssen sich mit lang zurückliegenden Sachverhalten auseinandersetzen. Und: Bei einer zu langen Zeit zwischen Tat und Ahndung kann in der Bevölkerung leicht der Eindruck entstehen, der Staat nehme es nicht gar so ernst mit der Strafverfolgung. Die Justiz ihrerseits tut aber gut daran, es bei allem Tempo nicht an der Akkuratesse mangeln zu lassen. Mit einem Verfahren, dass zwar schnell aber schludrig geführt wird, ist niemandem geholfen.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Frank Schwaibold

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell