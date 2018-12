Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Merz als möglicher Favorit zum CDU-Vorsitz

Merz ist kein klarer Favorit. Die spontane

Stimmung an der Parteibasis, nicht zuletzt in Baden-Württemberg, ist

möglicherweise anders als das übergeordnete Kalkül von nicht wenigen

der 1001 Delegierten. Wirtschaftsrat gegen Arbeitnehmerflügel, fromme

Konservative gegen brave Merkel-Anhänger, ängstliche Weitermacher

gegen verwegene Abrechner: Die Gemengelage ist schwer zu

durchschauen. Am Ende könnte die beste Bewerbungsrede den Ausschlag

geben.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell