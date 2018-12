KN: Schleswig-Holsteins Innenministerium lenkt im Maulkorb-Streit ein

Im Streit um die eingeschränkte Aussagegenehmigung

für den ersten Kronzeugen im Parlamentarischen Untersuchungsausschuss

(PUA) zur Rocker-Affäre bahnt sich eine Lösung an. Das berichten die

„Kieler Nachrichten“ (Online-Ausgabe). Schleswig-Holsteins

Innenminister Hans-Joachim Grote (CDU) wolle den Abgeordneten des PUA

in der nächsten Woche eine überarbeitete Fassung inklusive

Erläuterungen und Ergänzungen vorlegen, sagte ein

Ministeriumssprecher der Zeitung. „Daran arbeitet das Haus mit

Nachdruck“, so der Sprecher. „Ziel ist es, eine weitestgehende

Einigung zu erreichen.“

Seit einer Woche schwelt der „Maulkorb“-Streit zwischen

Ministerium und Abgeordneten. Die stark eingeschränkte

Aussagegenehmigung hatte bei Vertretern aller Fraktionen für massive

Verärgerung gesorgt. Dass ausgerechnet die beiden Kronzeugen der

Rocker-Affäre in öffentlicher Sitzung so gut wie keine Angaben machen

dürften, sei „inakzeptabel“, hatte der PUA-Vorsitzende Claus

Christian Claussen (CDU) beklagt. Burkhard Peters (Grüne) und Kai

Dolgner (SPD) hatten umfassende Änderungen gefordert. Dies hatte

Grote noch am Montag vehement abgelehnt. Jetzt lenkt das Ministerium

ein. Am kommenden Mittwoch will Grote den Obleuten des PUA seine

Neufassung präsentieren.

