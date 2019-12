Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zu Pisa-Studie

In Deutschland legt noch immer die soziale Herkunft in

entscheidendem Maße die Bildungschancen fest. Wer aus schwierigen sozialen

Verhältnissen kommt, zu Hause keine hinreichende Förderung erhält und

Migrationshintergrund hat, der hat es schwer. Damit scheitert das deutsche

Bildungssystem an einem fundamentalen Auftrag: der Herstellung von

Chancengerechtigkeit.

