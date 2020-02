Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Einwanderungsgesetz

Einwanderungsland ist die Bundesrepublik schon seit ihrer

Gründung. Nach Kriegsende nahm sie Millionen Flüchtlinge aus dem Osten

auf. In den 1950ern und 60er Jahren warb die Regierung Griechen, Italiener,

Jugoslawen und Türken an, die das Wirtschaftswunder unterstützten. Erst

um die Jahrtausendwende setzte sich die Einsicht durch, dass da nicht nur

“Gastarbeiter” gekommen waren, sondern Menschen, von denen viele ihre neue

Heimat in Deutschland gefunden hatten. Zwei weitere Jahrzehnte dauerte es, den

akzeptierten Begriff “Einwanderungsland” im Gesetz abzubilden. An diesem

Sonntag tritt es in Kraft.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/39937/4533831

OTS: Stuttgarter Nachrichten

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell