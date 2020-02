Intrum ausgezeichnet als bester Arbeitgeber

Intrum erhält “Top Job”-Siegel für herausragende

Arbeitgeberqualitäten / Tochterunternehmen HIT GmbH ebenfalls ausgezeichnet /

Sigmar Gabriel überreicht begehrte Auszeichnung in Berlin

Bei Intrum wird Arbeitgeberattraktivität großgeschrieben – und der Erfolg gibt

dem Unternehmen mit den Niederlassungen in Heppenheim und Essen Recht. Der

Anbieter von Credit Management Services erhielt am 28. Februar in Berlin das

“Top Job”-Siegel aus den Händen des ehemaligen Vizekanzlers Sigmar Gabriel.

Ebenfalls ausgezeichnet ist das Tochterunternehmen HIT GmbH, das an den

Standorten Hamburg, Eberswalde und Kleinmachnow operiert. Der “Top

Job”-Schirmherr würdigte Intrum insbesondere für ihre strategische Ausrichtung

auf eine nachhaltige Fachkräftesicherung und die kontinuierliche und

systematische Weiterentwicklung ihrer Qualitäten als Arbeitgeber.

Sigmar Gabriel lobte in Berlin die Unternehmen dafür, dass sie dem

Fachkräftemangel mit den Stärken ihrer mittelständischen Kultur begegnen. Das

sei umso bedeutender, da der deutsche Mittelstand 80 Prozent der

Ausbildungsplätze in Deutschland stelle. “Arbeitgeberattraktivität ist ein

entscheidendes strategisches Thema für jedes Unternehmen, das langfristig

erfolgreich sein will”, bekräftige Gabriel die ausgezeichneten Unternehmen in

ihrem Tun.

Für das insgesamt 500 Mitarbeiter starke Unternehmen ist es die zweite

Auszeichnung als top Arbeitgeber. Mit dem Qualitätssiegel “Top Job” zeichnet das

Zentrum für Arbeitgeberattraktivität, zeag GmbH, Unternehmen aus, die sich auf

bemerkenswerte Art und Weise für eine gesunde Arbeitsplatzkultur stark machen.

Diese zeigt sich in der Qualität der Führungsarbeit und damit verbunden einer

hohen Arbeitszufriedenheit und niedrigen Erschöpfungswerten innerhalb der

Belegschaft.

In dem seit 2002 durchgeführten bundesweiten Arbeitgebervergleich “Top Job” hat

Intrum vor allem in den Bereichen Führung & Vision, Motivation & Dynamik, Kultur

& Kommunikation überzeugt. Das Unternehmen führt aktuell ein neues HR-Management

Tool ein, das die Personalentwicklung weiter optimieren soll, etwa durch

gezielte Talentförderung und Nachfolgeregelungen. Zudem gibt es eine Fülle

interner wie externer Schulungsangebote, etwa zum hauseigenen Produktionssystem

oder zur Führungskräfteentwicklung. Aufgelegt hat man ferner ein internationales

Traineeprogramm, mit dem Spitzenpersonal von Morgen gewonnen und ausgebildet

werden soll.

Für die Firmenlenker, die sich in der Rolle von Branchen-Vordenkern sehen, ist

klar: Die anspruchsvollen, oft sensiblen Aufgaben erfordern Mitarbeiter, die mit

Kompetenz und Enthusiasmus ans Werk gehen. Nach Kräften fördert und belohnt das

interne Ideenmanagement deshalb Initiative und Innovationsgeist. Jüngstes

Beispiel: Ein Vorstoß von Teamleitern, die mit der Chefetage wetteten, den

Umsatz mit selbst gewählten Maßnahmen steigern zu können. “Die Wette wurde

gewonnen”, weiß CEO und Geschäftsführer von Intrum in Deutschland Florian

Wöretshofer zu berichten.

“Wir freuen uns sehr über diese besondere Auszeichnung”, sagt Wöretshofer. “Seit

jeher stecken wir viel Energie, Herz und Professionalität in unser Miteinander

und die gemeinsame Zukunft. Das sind wir unserer Wertorientierung schuldig und

auch ist Arbeitgeberattraktivität in unserer Unternehmensstrategie fest

verankert – sie ist entscheidendes Element unserer Unternehmens-DNA.” Intrum

wird sich auf den Lorbeeren nicht ausruhen: “Mit Hilfe der –Top Job—Analyse und

dem umfangreichen Feedback der Mitarbeiter werden wir unsere

Arbeitgeberqualitäten weiter ausbauen. Denn nur mit zufriedenen und engagierten

Mitarbeitern können wir weiterhin das Rennen um die besten Köpfe gewinnen und

unternehmerisch erfolgreich bleiben”, ergänzt HR Director Christoph Balster.

“Die Auszeichnung –Top Job– steht für eine nachhaltige Arbeitsplatzkultur, die

in gleichem Maße gesund und leistungsorientiert ist. Mit einer inspirierenden

Führungsarbeit, einem vertrauensvollen Miteinander und guten Arbeitsbedingungen

schafft Intrum ein fruchtbares Klima für Innovation und Leistung”, kommentiert

Silke Masurat, Geschäftsführerin der zeag GmbH. “Wir achten bei der Auszeichnung

und bei den Anregungen, die wir an die Teilnehmer individuell zurückspiegeln,

besonders auf den Erhalt einer gesunden von Motivation und Dynamik geprägten

Arbeitsplatzkultur. Denn insbesondere vor dem Hintergrund der zunehmenden

Beschleunigung ist diese Balance ein Schlüsselfaktor des nachhaltigen Erfolgs

und ein gesellschaftlicher Auftrag.”

Die Wissenschaftler des Instituts für Führung und Personalmanagement der

Universität St. Gallen unter der Leitung von Prof. Dr. Heike Bruch befragten

online die Personalleitung nach den eingesetzten HR-Instrumenten. Zum anderen

führten sie eine Mitarbeiterbefragung durch, die zu zwei Dritteln das

Endergebnis bestimmt. Ein Drittel zählt das HR-Instrumentarium.

Für die aktuelle “Top Job”-Runde haben sich über 100 mittelständische Firmen

beworben. 97 Unternehmen dürfen nun für die nächsten zwei Jahre das Siegel

tragen. Insgesamt wurden 29.530 Mitarbeitende befragt. 64 Prozent der

Arbeitgeber sind Familienunternehmen. Unter den top Arbeitgebern befinden sich

28 nationale und 9 Weltmarktführer. Im Durchschnitt beschäftigen die Unternehmen

293 Mitarbeiter und die Frauenquote in Führungspositionen liegt bei

durchschnittlich 25 Prozent.

Der Unternehmensvergleich “Top Job”

Seit 2002 arbeiten mittelständische Unternehmen mit “Top Job” an ihren

Qualitäten als Arbeitgeber. Zu dem Projekt gehört auch ein Siegel, mit dem die

besten Arbeitgeber ihre Qualitäten sichtbar machen. Die Organisation obliegt der

zeag GmbH – Zentrum für Arbeitgeberattraktivität mit Sitz in Konstanz am

Bodensee. Die wissenschaftliche Leitung des Benchmarkings liegt in den Händen

von Prof. Dr. Heike Bruch und ihrem Team vom Institut für Führung und

Personalmanagement der Universität St. Gallen. Schirmherr des Projekts ist der

ehemalige Vizekanzler Sigmar Gabriel.

Der Organisator: zeag GmbH I Zentrum für Arbeitgeberattraktivität Unter dem Dach

des Zentrums für Arbeitgeberattraktivität fasst die zeag GmbH die beiden

Benchmark-Projekte TOP JOB und ETHICS IN BUSINESS thematisch zusammen. zeag

begleitet damit mittelständische Unternehmen, die auf den Gebieten

Personalmanagement und unternehmerische Gesellschaftsverantwortung bereits

Herausragendes leisten oder mittelfristig leisten möchten.

