Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Merz-Kommentarüber die AfD

Die Behauptung von Friedrich Merz, die CDU habe

die Wahlerfolge der AfD in Bund und Ländern mit einem „Achselzucken“

zur Kenntnis genommen, könnte ein Wendepunkt im Kandidatenwettlauf

gewesen sein. Weil Merz zum einen damit die scharfe Abgrenzung zu

jenen Handelnden sucht, die in den vergangenen Jahren in der CDU

Verantwortung unmittelbar getragen haben. Zur Kanzlerin, zu den

Ministerpräsidenten und Landesvorsitzenden, nicht zuletzt zur

wahlkämpfenden Basis.

