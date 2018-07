Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zum Rentenpakt

Gerade in unsicheren Zeiten wie diesen wünschen

sich wohl die meisten eine kluge Sozialpolitik mit einem Blick über

den Tag hinaus. Diese Frage hat Sozialminister Hubertus Heil am

Freitag nicht beantworten können, weil die große Koalition in einer

gerade erst berufenen Kommission klären will, wie es nach 2025

weitergeht. Doch an einer Stelle wenigstens herrscht Klarheit: Die

Erwerbsminderungsrenten sollen verbessert werden. Etwas großspurig

nennt Heil seine Vorschläge einen „Rentenpakt“. Tatsächlich ist der

„Pakt“ nur ein erster Schritt. Die eigentliche Aufgabe hat die große

Koalition noch vor sich. Und damit sollte sie sich sputen, um mit

solider Sozialpolitik die Populisten widerlegen zu können.

