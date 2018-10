Stuttgarter Nachrichten: Kommentar zur Vergabe des Friedensnobelpreises

Vergewaltigung als Kriegswaffe hinterlässt

traumatisierte Frauen, verstörte Kinder und hilflose Väter und

Ehemänner. Es ist ein verstörendes Phänomen, das keine kulturellen

Grenzen kennt. Es ist in Afrika ebenso zu beobachten wie im Irak. Und

da sexuelle Gewalt in vielen Gesellschaften als Tabuthema gilt,

dringt davon kaum etwas an die Öffentlichkeit. Dabei könnte

Aufklärung in kaum einem Bereich so rettend und heilsam sein. Den

in Scham und Stille leidenden Frauen haben Nadia Murad und Denis

Mukwege eine öffentliche Stimme gegeben – und werden es dank ihrer

Auszeichnung künftig noch viel besser tun können.

