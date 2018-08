Stuttgarter Nachrichten: zu den wenigen Abiturienten an Gemeinschaftsschulen

Die Idee der Gemeinschaftschule für alle mit

allen Bildungsabschlüssen würde funktionieren, wenn es daneben nur

das allgemeinbildende Gymnasium als weitere Schulart gäbe. In

Baden-Württemberg denkt jedoch niemand ernsthaft darüber nach,

berufliche Gymnasien und Realschulen abzuschaffen. Solange das so

bleibt, ist die GMS nur eine halb gare Ergänzung der Schullandschaft.

Nachdem zu schnell zu viele Gemeinschaftsschulen aus Haupt- und

Werkrealschulen entstanden sind – oft, um im ländlichen Raum einen

Schulstandort zu sichern -, gibt es jetzt ein Überangebot für

schwächere Schüler. Es ist daher eine Frage der Zeit, bis einige der

rund 300 Gemeinschaftsschulen im Südwesten einen Verbund mit anderen

Schulen eingehen oder schließen müssen. Das zeigt: Die Oberstufe an

Gemeinschaftsschulen ist ein Problem – aber beileibe nicht das

einzige dieser Schulart.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell