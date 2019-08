Stuttgarter Nachrichten: zu härteren Strafen für Verkehrssünder

In der kriminologischen Wissenschaft gibt es

einen Konsens darüber, dass höhere Strafen nicht der Weisheit letzter

Schluss sind. Ob ein Bankraub fünf oder acht Jahre Haft einbringen,

das hält letztlich niemanden von der Tat ab. Bei Bußgeldern im

Straßenverkehr ist das völlig anders. Man muss nur in Richtung

Schweiz fahren, um das zu beobachten. Da ist auf der deutschen Seite

der Autobahn manch ein Bleifuß unterwegs, der nach dem Schlagbaum

schnell brav wird. Das hat seinen Grund. 17 Kilometer pro Stunde mehr

als erlaubt kosten vor Schaffhausen 30 Euro. Danach etwa das

siebenfache, 240 Franken – also 220 Euro. Der disziplinierende Effekt

gilt bei schnellem Fahren wie bei falschem Parken oder dem

Blockieren der Rettungsgasse. Es spricht nichts dagegen, die

Tatbestände stärker zu sanktionieren, deren Verwirklichung es mit

sich bringt, andere massiv zu gefährden.

