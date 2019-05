Stuttgarter Nachrichten: zu Kopftuchverbot an Grundschulen

In der islamischen Welt sinkt seit Jahren das

Alter, in dem Mädchen ihren Kopf bedecken. Erzkonservative Muslime

folgen dem Trend. Die Internetseiten einschlägiger Islamverbände

quellen über mit Fotos verhüllter Kinder. Islamisten machen das

Kopftuch zur politischen Frage. Sie fordern Toleranz und Freiheit,

lenken damit aber nur ab von der Frage nach Selbstbestimmung und

Gleichberechtigung der Frau. Dieses Weltbild hat in einer staatlichen

Schule einer demokratischen Gesellschaft nichts verloren. Die

Schule sollte ein Freiraum sein, wo Kinder Gleichberechtigung und

Respekt, mitunter auch eine Alternative zur geistigen Enge der Eltern

erleben. Das Kopftuch bei kleinen Mädchen ist keineswegs religiös

motiviert.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell