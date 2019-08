Stuttgarter Nachrichten: zu Scholz-Kandidatur

Scholz macht die Vorsitzenden-Wahl zum

parteiinternen Referendum für oder gegen die große Koalition. Er

setzt dabei alles auf eine Karte. Scholz gehört in der SPD zu den

vehementesten Befürwortern einer Fortsetzung von Schwarz-Rot. Er will

bis zum regulären Ende der Legislaturperiode 2021 weiter regieren.

Alle Mitglieder und Funktionäre, die ihn jetzt unterstützen, legen

sich auf diesen Kurs fest. Umgekehrt gilt: Tritt Scholz an und

unterliegt, dann ist seine Autorität dahin. Ein Minister, der nicht

das uneingeschränkte Vertrauen der Partei genießt, kann eigentlich

nicht im Amt bleiben. Ist die künftige Parteiführung gegen eine

Fortsetzung der Groko, endet das Bündnis ohnehin und damit auch die

Karriere des Olaf Scholz.

Pressekontakt:

Stuttgarter Nachrichten

Chef vom Dienst

Joachim Volk

Telefon: 0711 / 7205 – 7110

cvd@stn.zgs.de

Original-Content von: Stuttgarter Nachrichten, übermittelt durch news aktuell