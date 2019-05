Stuttgarter Nachrichten: zur Europawahl

In Deutschland stehen Union und SPD vor neuen

Debatten über ihr Führungspersonal und ihre Koalition. Sollte

CSU-Mann Manfred Weber, Spitzenkandidat der Volkspartei im

EU-Parlament, doch nicht Präsident der Kommission werden, wird die

Debatte in der Union derjenigen in der SPD an Schärfe kaum

nachstehen. Das zentrale Ergebnis dieser Wahl aber ist, was

EU-Kommissar Günther Oettinger treffend auf den Punkt gebracht hat:

In den starken proeuropäischen Fraktionen des Parlaments, bei Christ-

und Sozialdemokraten, verlieren die Deutschen an Mandaten und

Bedeutung. Und damit Deutschland in Europa.

