Stuttgarter Zeitung: Die Reise von Kanzlerin Angela Merkel nach China

Die Besuche der Kanzlerin sind umso wichtiger,

geht es doch darum, den Boden zu bereiten für das, was in zehn Jahren

sein wird. China spielt dabei mit offenen Karten, sagt klar, wo es

die weltweite Vormachtstellung anstrebt. Es wäre völlig falsch,

daraus zu schließen, dass das Land nun zum Feind geworden ist.

Umdenken müssen Politik und Wirtschaftsbosse gleichwohl, denn China

ist nicht mehr der reine Absatzmarkt. Das Land ist in vielen

Bereichen ein Mitbewerber.

