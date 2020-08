Stuttgarter Zeitung Kommentar zu den Corona-Verstößen

Zugegeben, wir wissen noch immer ziemlich wenig über dieses Coronavirus, das meistens noch mit dem Zusatz “neuartig” bezeichnet wird. Wir wissen nicht mit letztendlicher Sicherheit, ob es überwiegend nur Glück gewesen ist, dass Deutschland im Frühjahr dieses Jahres vergleichsweise glimpflich davongekommen ist, zumindest mit Blick auf die Zahl der Toten. Wir können nicht mit Bestimmtheit sagen, welche der zahlreichen Maßnahmen Leben gerettet haben und welche vielleicht doch überzogen gewesen sind. Es gibt aber sehr viele Indizien, die dafür sprechen, dass nichts zu machen die schlechteste aller Ideen ist. Das lehrt der Blick in die Länder, die diese Taktik angewandt haben. Wenn wir das Leben heute so führten wie im Sommer 2019, dann wäre der Weg in die Katastrophe programmiert, und zwar auf der Überholspur.

