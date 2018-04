Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu den vorgezogenen Neuwahlen in der Türkei

In der kurzen Zeit bis Juni dürfte der Druck auf

Andersdenkende noch weiter wachsen. Gleichzeitig wird Erdogan noch

weniger als bisher geneigt sein, auf Anregungen des Westens

einzugehen. Der Nationalismus ist der Trumpf in seinem Wahlkampf.

Neue Militärinterventionen – etwa im Irak – und spektakuläre

Entscheidungen zur Motivierung seiner konservativen Wähler, etwa die

Rückverwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee, sind möglich. Zudem

könnte der Streit über Auftritte türkischer Politiker auch in

Deutschland wieder aufflammen. Das Projekt einer Wiederannäherung an

Europa jedenfalls ist zumindest bis Juni gestoppt.

Pressekontakt:

Stuttgarter Zeitung

Redaktionelle Koordination

Telefon: 0711 / 72052424

E-Mail: spaetdienst@stzn.de

http://www.stuttgarter-zeitung.de

Original-Content von: Stuttgarter Zeitung, übermittelt durch news aktuell