Stuttgarter Zeitung: Kommentar zu möglichen Neuwahlen in Österreich

Wenn das Misstrauensvotum scheitert, wäre bis

zum Wahltag wohl eine Expertenregierung am Werk, die nur sehr

eingeschränkt agieren könnte. Einen wichtigen Unterstützer für seine

Pläne hat Kurz in Bundespräsident Alexander Van der Bellen gefunden.

Das Staatsoberhaupt, das aus der grünen Partei kommt, arbeitet mit an

einer Übergangsregierung unter Führung von Kurz. Zumindest Van der

Bellen darf man abnehmen, dass er in dieser heiklen Lage die

Staatsräson über Parteiinteressen stellt.

