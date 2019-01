Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur CSU-Klausur in Kloster Seeon

Ein „Jahr der Erneuerung“ hat die CSU für 2019

angekündigt, und mit der Winterklausur von Kloster Seeon hat es

gar nicht mal schlecht begonnen. Das Verhältnis zur CDU könnte

– im wahrsten Sinne des Wortes – auf neue Beine gestellt sein:

Angela Merkel und Horst Seehofer sind als Parteivorsitzende ja

weg; Markus Söder und Annegret Kramp- Karrenbauer gehen unbelastet

von persönlicher Rivalität und Rachegelüsten in eine hoffentlich

andere Zeit. Allerdings wartet dieses neue Jahr mit etlichen

Ungewissheiten auf: Was ist, wenn die Europawahl schiefgeht? Was,

wenn die große Koalition im Sommer ihre Inventur nicht überlebt?

Wie wird sich die CSU unter Markus Söder neu sortieren? Auch in

der CDU muss sich ja, nach der unverdauten Niederlage von

Friedrich Merz, noch einiges zurechtrütteln. Immerhin: Mit Seeon

ist ein neuer Anfang gemacht. Er muss jetzt aber auch seine Chance

bekommen.

