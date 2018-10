Stuttgarter Zeitung: Kommentar zur steigenden Armutsrate in Baden-Württemberg

Dass in einem reichen Land wie Baden-Württemberg

immer mehr Menschen von Armut bedroht sind, ist eine Schande. Falsch

ist es allerdings, ständig in den lautesten Tönen auf die Klaviatur

der Empörung zu hämmern und bei jeder Gelegenheit den neoliberalen

Rückzug des Sozialstaats zu beklagen. Diese Art des Populismus hilft

niemandem. In Deutschland muss niemand verhungern. Eine Tatsache ist

aber auch, dass das Problem der Armut weder in der Politik noch in

der Gesellschaft die angemessene Beachtung findet. Das ist

erstaunlich, denn prekäre Lebensverhältnisse sind keine

Randerscheinung mehr. Längst sind es Teile der Mittelschicht, die

sich jeden Tag überlegen müssen, wie sie finanziell über die Runden

kommen.

