Stuttgarter Zeitung: Zum Besuch des Hongkonger Aktivisten Wong in Berlin

Chinas Regierung kann sehr unwirsch reagieren,

wenn sie sich in die Ecke gedrängt fühlt. Als Angela Merkel vor

zwölf Jahren den Dalai-Lama im Kanzleramt empfing, hatte dies einen

Tiefpunkt der deutsch-chinesischen Beziehungen zur Folge. Nun

echauffiert sich Peking, weil dem Hongkonger Aktivisten Joshua Wong

in Berlin eine beachtliche Plattform geboten wird. Das ist eine

überzogene Reaktion. Es gehört in Deutschland – und nicht nur dort –

zu den Gepflogenheiten der Politik, auch mit denen zu sprechen, die

eine Regierung kritisieren. Das ist gut, das ist richtig, es sollte

beibehalten werden.

