Suizid als Freitod – Eine sehr persönliche, intensive Auseinandersetzung

Wichtige Anmerkung: Es geht in diesem Buch um den Freitod als einen Bilanz- und Alterssuizid – nicht um eine Alternative zu seelischem Leid. Wer sich momentan mit Selbstmordgedanken herum schlägt, der sollte professionelle Hilfe suchen oder sich an einen vertrauenswürdigen Menschen richten.

Am Ende des Lebens jedes Menschen steht der Tod. Doch für manche Menschen zieht sich dieser Tod lange und leidvoll in die Länge. Für andere sieht es gegen ihr Lebensende einfach nur trübe und leer aus. Viele Menschen stellen sich zu dieser Zeit die Frage: “Wenn dies mein Leben ist, sollte ich dann nicht auch meinen Tod bestimmen können?” Weitgehend gilt der Freitod auch im Alter und aus Krankheitsgründen noch als ein Tabu. Vor allem liegt dies laut dem Autor Hermann-Otto Leng daran, dass der Tod schlechthin auch weitgehend tabuisiert wird und kaum jemand per diesen sprechen möchte.

Das Buch “Suizid als Freitod” von Hermann-Otto Leng beschäftigt sich, auch mal philosophisch, mit Fragen und um den Freitod. Es geht darum, was eigentlich ein würdevoller Tod ist, und welche Einwände es gegen den Suizid gibt. Der Autor widmet einen Abschnitt des Buches auch der Frage, was nach dem Tod kommt. Er erklärt das Thema Sterbebegleitung und Garantenpflicht, und bespricht zudem technische und praktische Vorkehrungen und den richtigen Zeitpunkt.

