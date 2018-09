TalentMetropole Ruhr zeichnet fünf Vorbilder für innovative Nachwuchsförderung aus (FOTO)

– TalentAward Ruhr 2018 vor 700 Gästen im Essener thyssenkruppQuartier verliehen– Preis ist mit insgesamt 20.000 Euro dotiert– Feierlicher Auftakt der TalentTage Ruhr mit 200 Veranstaltungenin 27 Städten

Großer Abend für engagierte Nachwuchsförderer: Mit dem TalentAward

Ruhr 2018 hat die TalentMetropole Ruhr, das Leitprojekt Bildung des

Initiativkreises Ruhr, am heutigen Donnerstag, 20. September 2018, im

thyssenkrupp Quartier in Essen fünf beeindruckende Beispiele für

Talentförderung ausgezeichnet. Der vor rund 700 Gästen verliehene

Preis würdigt Menschen, die sich herausragend für die Aus- und

Weiterbildung des Nachwuchses im Ruhrgebiet einsetzen. Er ist mit

insgesamt 20.000 Euro dotiert, die direkt in die Projekte fließen.

Die Preisträger des zum sechsten Mal verliehenen TalentAward Ruhr

sind: Dorothee Streier-Laufs, Lehrerin am Berufskolleg Stadtmitte in

Mülheim an der Ruhr, für das Oberstufen-Projekt „Engagiert für

Demenzkranke“, Nicolas Martin vom Verein needforfeed für POTTpuri,

einer Anlaufstelle für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche

in Bochum, Julia Gajewski, Leiterin der Städtischen Gesamtschule

Bockmühle in Essen, für ihr Programm zur durchgehenden

Talentförderung sowie Melanie Stroisch für die Essener

Erlebniskindergärten des Vereins für Kinder- und Jugendarbeit in

sozialen Brennpunkten Ruhrgebiet (VKJ). Einen undotierten Sonderpreis

erhält die Westnetz GmbH für besonderes Engagement in der

nachhaltigen Berufsorientierung und -ausbildung.

Die Laudationen hielten Bärbel Bergerhoff-Wodopia, Mitglied des

Vorstands RAG-Stiftung und Bildungsbeauftragte des Initiativkreises

Ruhr, Dr. Hildegard Bison, Mitglied des Vorstands BP Europa SE,

Eva-Maria Mohnfelder, Leiterin Personalmanagement Duisburger Hafen

AG, Thomas Wessel, Mitglied des Vorstands Evonik Industries AG, und

Dr. Britta L. Schröder, Geschäftsführerin der Stiftung

TalentMetropole Ruhr gGmbH.

„Jedes ausgezeichnete Projekt und die Menschen dahinter stehen für

einzigartiges und erfolgreiches Engagement“, sagt Bärbel

Bergerhoff-Wodopia. „Sie sind echte Vorbilder für innovative

Nachwuchsförderung im Ruhrgebiet. Der Initiativkreis Ruhr und sein

Leitprojekt TalentMetropole Ruhr wollen das Ruhrgebiet gemeinsam mit

starken Partnern zur Top-Bildungsregion in Deutschland machen. Wenn

wir all unsere Potenziale bündeln, können wir eine maximale

Hebelwirkung für die Bildung in unserer Region erzeugen. Der

TalentAward Ruhr zeigt, dass wir auf einem guten Weg sind.“

Nach dem ersten Tag des Fachkongresses ZukunftsBildung Ruhr

bildete die Preisverleihung den feierlichen Auftakt der TalentTage

Ruhr 2018, einer bundesweit beispiellosen Leistungsschau der Bildung.

An „11 Tagen für Talente im Ruhrgebiet“ vom 19. bis 29. September

zeigen 140 Initiativen, Hochschulen, Unternehmen, Kammern und

Kommunen in 27 Städten bei rund 200 Einzel-Veranstaltungen, wo

Talente zu finden sind und wie Nachwuchsförderung dank gezielter

Bildungsangebote gelingt.

Die Preisträger:

– Dorothee Streier-Laufs, 58, engagiert sich als Lehrerin am

Berufskolleg Stadtmitte in Mülheim an der Ruhr gemeinsam mit

Oberstufenschülerinnen und -schülern des Bildungsgangs

„Gesundheit und Soziales“ für Demenzkranke. In

Pflegeeinrichtungen singen, spielen oder backen sie mit den

Bewohnern. Dieses Engagement fördert die Sozialkompetenz der

Jugendlichen.

– Nicolas Martin, 33, gründete mit Freunden den Verein needforfeed

zur Verbesserung der Lebenssituation sozial benachteiligter

Kinder. Dessen zentrales Förderprojekt POTTpuri ist eine

Anlaufstelle für Kinder von sechs bis zwölf Jahren in

Bochum-Hamme. Hier erhalten sie ein warmes Mittagessen und

Hausaufgabenhilfe und lernen bei Kochen, Tanzen oder Musik, dass

sie Talente besitzen.

– Julia Gajewski, 54, ist Leiterin der Städtischen Gesamtschule

Bockmühle in Essen-Altendorf mit Schülern überwiegend aus sozial

schwachen Haushalten. Unter dem Motto „Leben und Arbeiten an der

Teamschule“ betreibt das Kollegium eine durchgehende

Talentförderung. Die Schüler können sich mit allen Fragen,

Sorgen und Belangen an die Lehrkräfte wenden und werden

individuell gefördert.

– Melanie Stroisch, 46, ist Floristin. Sie entwickelte zunächst

für das Kinderhaus Wirbelwind in Essen ein

Erlebnisgarten-Konzept, das auf 24 Kindertagesstätten des

Vereins für Kinder- und Jugendarbeit in sozialen Brennpunkten

Ruhrgebiet e.V. (VKJ) ausgerollt wurde. Jedes Jahr werden mehr

als 400 Kinder zu Erlebnisgärtnern. 15 ehrenamtliche Helfer

erhalten dabei selbst neue berufliche Perspektiven.

– Die Westnetz GmbH mit ihren Ausbildern Thomas Hofeditz, 50,

Matthias Berchner, 35, und Martin Lück, 31, fördert die

Fähigkeiten junger Menschen über die reine gewerblich-technische

Lehre hinaus. Sie regen ihre Auszubildenden an, sich freiwillig

in sozialen Projekten, etwa in Kindergärten, zu engagieren. Die

Abbrecherquote in der Ausbildung beträgt weniger als fünf

Prozent.

Mehr zu den TalentTagen Ruhr unter www.talenttageruhr.de. Aktuelle

Fotos von der Preisverleihung unter www.i-r.de/award2018.

Die TalentMetropole Ruhr – 53 Städte, 53.000 Möglichkeiten

Das Ruhrgebiet hat ein enormes Potenzial an jungen Menschen mit

verborgenen Talenten. Sie zu finden und zu fördern ist die Aufgabe

der TalentMetropole Ruhr. Unter dem Dach der Stiftung TalentMetropole

Ruhr begleiten aufeinander aufbauende Bildungsprojekte engagierte

junge Menschen dabei, ihre Begabungen unabhängig von ihrer sozialen

Herkunft bestmöglich zu entwickeln. Sie nimmt diejenigen in den

Blick, die noch keinen optimalen Zugang zu Bildung haben. Neben ihren

eigenen Projekten unterstützt die TalentMetropole Ruhr weitere

innovative Angebote der Talentförderung. Dazu arbeitet sie mit mehr

als 300 Partnern zusammen – Unternehmen, Verbänden, Kammern,

Hochschulen, Schulen, Vereinen, Initiativen und vielen mehr. Sie

zeigt Bildungschancen auf, macht Vorbilder sichtbar und fördert

Kooperation und Austausch. Die Stiftung TalentMetropole Ruhr ist eine

gemeinnützige Tochtergesellschaft des Initiativkreises Ruhr.

