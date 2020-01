Talfahrt beendet: Wieder mehr Chefinnen im deutschen Mittelstand

– Erster Anstieg von weiblichen Spitzenkräften in vier Jahren

– 16 % der deutschen Mittelständler haben eine Chefin

– Frauen führen häufig Dienstleistungsunternehmen, kaum

Verarbeitendes Gewerbe

Der Frauenanteil an der Spitze kleiner und mittlerer Unternehmen (KMU) ist zum

ersten Mal seit vier Jahren wieder leicht angestiegen. Das geht aus dem

aktuellen KfW-Mittelstandspanel hervor. Demnach wurden 2018 etwa 613.000 der

3,81 Mio. Mittelständler von Frauen geführt, was einem Anteil von 16,1 %

entspricht. Im Vergleich dazu liegt der Frauenanteil in den Vorständen von

Großunternehmen trotz der gesetzlichen Frauenquote bei nur 9,6 %.

Der Höchststand von Chefinnen im Mittelstand (19,4 %) wurde im Jahr 2013

verzeichnet, seitdem war der Anteil im Sinkflug. Einer der ausschlaggebenden

Bremsfaktoren war die zurückhaltende Gründungstätigkeit von Frauen in den

letzten Jahren. Aktuell ist der Anteil von Frauen unter den Existenzgründern

wieder auf 40 % gestiegen, was sich auch positiv auf den Anteil weiblicher

Unternehmenslenker im Mittelstand auswirkt.

Die KfW Chefvolkswirtin Dr. Friederike Köhler-Geib sieht weitere

Entwicklungsperspektiven: “Die deutsche Wirtschaft kann es sich immer weniger

leisten, auf das Potenzial von Frauen zu verzichten. Und zwar auf allen Ebenen.

Beim Angebot an Fachkräften drohen Engpässe und die Erwerbsbevölkerung wird

schrumpfen. Der vermehrte Einzug von Frauen in die Führungsetagen des

Mittelstands ist deshalb sehr wünschenswert. Nicht zuletzt kann die stärkere

Mobilisierung von Frauen der zukünftig angespannteren Lage bei

Unternehmensnachfolgen etwas entgegensetzen. Deutschlands Mittelstand braucht

mehr Frauen in Führung.”

Bei einer Betrachtung der von Frauen geführten Unternehmen nach Branchen,

dominieren klar die Dienstleistungen. 85 % der weiblichen Inhaber führen ein

Dienstleistungsunternehmen. Hingegen ist speziell im forschungs- und

entwicklungsintensiven Verarbeitenden Gewerbe der Anteil von Frauen in der

Chefetage sehr gering. Zu diesem Segment zählen u. a. Maschinenbau, Fahrzeugbau

oder Pharmazie. Weniger als 1.000 dieser Unternehmen (von ca. 52.000 in diesem

Segment) werden von einer Frau geführt, das entspricht einem Chefinnenanteil von

2 %.

Den Bericht von KfW Research zu Chefinnen im Mittelstand finden Sie unter

http://ots.de/X64lvu.

Zur Datenbasis:

KfW Research begleitet die Entwicklung von Frauen in Führungspositionen seit

Jahren. Die aktuelle Analyse basiert auf einer Sonderauswertung des

repräsentativen KfW-Mittelstandspanels 2019, das seit 2003 als

Wiederholungsbefragung der kleinen und mittleren Unternehmen in Deutschland

durchgeführt wird. Zur Grundgesamtheit des KfW-Mittelstandspanels gehören alle

privaten Unternehmen sämtlicher Wirtschaftszweige, deren Umsatz die Grenze von

500 Mio. EUR pro Jahr nicht übersteigt. Die Hauptbefragung lief vom 11.02.2019

bis zum 21.06.2019.

