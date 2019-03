Tarifabschluss für Landesbeschäftigte Silberbach: Angriff auf die Grundlagen der Entgeltordnung abgewehrt

„Wir haben mit dieser Einigung Anschluss an die

allgemeine Einkommensentwicklung gehalten und gleichzeitig einen

Frontalangriff der Länderarbeitgeber auf die Grundlagen der

Entgeltordnung abgewehrt“, kommentierte der dbb Bundesvorsitzende

Ulrich Silberbach das Verhandlungsergebnis zwischen Gewerkschaften

und Tarifgemeinschaft deutscher Länder (TdL) am 2. März 2019 in

Potsdam: „Die TdL-Forderung nach –Neubewertung des Arbeitsvorgangs–

klingt vielleicht harmlos, hätte aber flächendeckend zu einer zum

Teil deutlich schlechteren Eingruppierung für die Beschäftigten

geführt. Das hätte jede lineare Erhöhung aufgefressen. Das konnten

die Gewerkschaften verhindern.“

Das Gesamtpaket der Einigung bezeichnete Silberbach als „den

sprichwörtlichen ehrlichen Kompromiss“. Auf der Habenseite stünden

das lineare Gesamtvolumen von 8 Prozent, die deutliche Aufwertung der

Pflegetabelle im Krankenhausbereich und die vollständige Durchsetzung

der Gewerkschaftsforderungen bei den Auszubildenden. Schmerzhafte

Zugeständnisse hätten die Arbeitnehmervertreter vor allem bei der

Vertragslaufzeit und beim Thema Strukturverbesserungen zur Bekämpfung

des Fachkräftemangels machen müssen. Silberbach: „Gerade in den

Mangelberufen hätten wir die Wettbewerbsfähigkeit des öffentlichen

Dienstes nachhaltiger stärken müssen und können. Mehr Zukunft war mit

der TdL aber nicht durchzusetzen. Darauf wer-den wir in der nächsten

Einkommensrunde zurückkommen. Für uns als dbb ist außerdem völlig

klar, dass die Landesregierungen jetzt in der Pflicht sind, das

Volumen des Abschlusses zeit- und systemgerecht auf die Landes- und

Kommunalbeamten zu übertragen. Erst dann ist die Einkommensrunde 2019

abgeschlossen.“

Die wichtigsten Ergebnisse:

-Anhebung der Tabellenentgelte in drei Schritten um 3,2 Prozent

(1.1.2019), 3,2 Prozent (1.1.2020) und 1,4 Prozent (1.1.2021). Bis

zum 1.1.2021 mindestens um insgesamt 240 Euro (Laufzeit 33 Monate)

-Erhöhung der Ausbildungs- und Praktikantenentgelte in zwei

Schritten um 50 Euro (1.1.2019) und 50 Euro (1.1.2020)

-Erhöhung der Pflegetabelle um zusätzlich 120 Euro

-Erhöhung der Angleichungszulage für Lehrkräfte um 75 auf 105 Euro

(1.1.2019)

