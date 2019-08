taz: Staat verliert hohe Summen Umsatzsteuer wegen falsch berechneter Pauschale für Landwirte

Zwei Drittel der Landwirte nehmen laut

Bundesrechnungshof insgesamt jährlich über 200 Millionen Euro mehr

Umsatzsteuer ein, als sie an den Staat weiterleiten. Grund sei, dass

das Bundesfinanzministerium eine Steuerpauschale falsch kalkuliert

habe, kritisieren die Rechnungsprüfer in einer Analyse, über die die

Tageszeitung „taz“

berichtet. „Dadurch fallen erhebliche Steuern aus, da viele Abnehmer

die an die Pauschallandwirte gezahlte Umsatzsteuer als Vorsteuer

steuermindernd geltend machen können“, so der Rechnungshof.

Die Bauern nutzen eine Sonderregelung für die Branche, wonach sie

ihre Umsatzsteuer (auch Mehrwertsteuer genannt) pauschalieren darf.

Diese „Pauschallandwirte“ stellen ihren Kunden 10,7 Prozent

Mehrwertsteuer auf den Netto-Preis ihrer Produkte in Rechnung. Anders

als die meisten normalen Unternehmen dürfen die Bauern das Geld

behalten, dafür sich aber auch nicht die Mehrwertsteuer vom Finanzamt

zurückholen, die sie selbst bei Käufen gezahlt haben. Das Verfahren

soll ihnen Arbeit bei der Steuererklärung ersparen. Die EU gestattet

den Mitgliedstaaten, solche Pauschalen einzuführen, um vor allem

kleine Höfe zu fördern.

Deutschland räumt sie aber auf Antrag allen Betrieben ein. Zudem

habe das Bundesfinanzministerium bei der Berechnung des

Pauschalsatzes erst die Umsätze zu niedrig und dann die Belastung der

Landwirtschaft durch Umsatzsteuerzahlungen zu hoch angesetzt,

schreibt der Rechnungshof. In Wirklichkeit hätte zum Beispiel von

2013 bis 2015 der Pauschalsatz nur 9,4 Prozent betragen dürfen. Das

sind 1,3 Prozentpunkte weniger als der derzeitige Tarif. „Diese 1,3

Prozentpunkte entsprechen einem Umsatzsteuerbetrag von über 200 Mio.

Euro jährlich, den die Pauschallandwirte ihren Abnehmern zu viel

berechnen und einnehmen“, so der Rechnungshof.

Das Bundesfinanzministerium will an den fragwürdigen Pauschalen

festhalten, obwohl die Europäische Kommission nun wegen der deutschen

Regelung vor dem EU-Gerichtshof klagt. „Die Bundesregierung hält die

für Land- und Forstwirte geltende pauschale Umsatzbesteuerung für

vereinbar mit den europarechtlichen Vorgaben“, teilte das von dem

SPD-Politiker Olaf Scholz geführte Ministerium der taz mit. „Wir

werden daher im anstehenden Verfahren vor dem EU-Gerichtshof die

geltende Regelung gegen die Vorwürfe der Europäischen Kommission

verteidigen.“ Das geltende Recht diene insbesondere dazu, das

Steuer-Verfahren für die Landwirte und die Finanzverwaltung zu

vereinfachen.

