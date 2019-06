Tempolimit jetzt! Verbände-Bündnis fordert Entscheidung für Klimaschutz und Verkehrssicherheit

Breites Bündnis aus Deutscher Umwelthilfe, dem

ökologischen Verkehrsclub VCD, Greenpeace, Changing Cities und

Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland VOD fordert noch für 2019 eine

generelle Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen und 80 km/h außerorts

– In Städten reduziert eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h Lärm und

erhöht Lebensqualität – Tempolimit ist die einzige Maßnahme, um im

Verkehrsbereich kostenneutral und sofort bis zu fünf Millionen Tonnen

CO2 jährlich einzusparen – Bundesregierung muss „Vision Zero“

umsetzen und Leben schützen

Vor dem Autogipfel mit Bundeskanzlerin Angela Merkel und den

Vorstandschefs der deutschen Autokonzerne am kommenden Montag

unterstreicht ein breites Verbände-Bündnis die Forderung, noch in

diesem Jahr ein generelles Tempolimit einzuführen. Die Deutsche

Umwelthilfe (DUH), der ökologische Verkehrsclub VCD, Greenpeace,

Changing Cities und die Verkehrsunfall-Opferhilfe VOD fordern ein

Tempolimit auf Autobahnen und 80 km/h außerorts. Innerorts muss

künftig eine Regelgeschwindigkeit von 30 km/h gelten. Als sofort

wirksame Klimaschutzmaßnahme muss die Bundeskanzlerin diese neuen

Höchstgeschwindigkeiten und einen beschleunigten Ausstieg aus dem

Verbrennungsmotor ankündigen. Zudem gilt es, das Versprechen der

„Vision Zero“ aus dem Koalitionsvertrag umzusetzen und Menschenleben

durch die Tempolimits zu schützen.

Die Bundesregierung und der Bundestag müssen aus Sicht des

Bündnisses jetzt handeln. Weitere Studien und Arbeitsgruppen sind

weder notwendig noch zielführend, ebenso wie weitere

Milliardenzuschüsse in nicht zukunftsweisende Technologien.

Nach Einschätzung der DUH können mit einem Tempolimit von 120 km/h

auf Autobahnen sowie 80 km/h auf Landstraßen bis zu fünf Millionen

Tonnen CO2 jährlich eingespart werden. Die Maßnahme kann kurzfristig,

günstig und sozial verträglich die Klimaschutzlücke bis 2020

verringern. „30 Jahre Diskussion über die Sinnhaftigkeit eines

Tempolimits sind genug. Wie brauchen ein Ende des Schaufahrens gegen

den Klimaschutz. Auf welche weiteren alarmierenden Zeichen für das

Fortschreiten der vom Menschen gemachten Klimaerwärmung möchte diese

Bundesregierung noch warten? Die Einführung eines generellen

Tempolimits auf Autobahnen noch in diesem Jahr ist der Lackmustest

für die Glaubwürdigkeit der Bundesregierung in Klimafragen“, erklärt

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer der DUH. „Ein Tempolimit noch in

diesem Jahr ist auch zwingende Voraussetzung für die Entwicklung

moderner, digitaler Fahrzeuge. Die Kehrseite des fehlenden

Tempolimits auf deutschen Autobahnen ist eine auf analoge PS-Boliden

setzende Automobilindustrie, die wie Nokia und Telefunken neue

digitale Technologien verpennt.“

Der gesellschaftliche Rückhalt für die Einführung einer

Höchstgeschwindigkeit auf Autobahnen ist so groß wie nie. Eine

Petition der Evangelischen Kirche Mitteldeutschlands hat es mit über

66.000 Unterschriften in den Petitionsausschuss geschafft, der sich

ebenfalls am kommenden Montag (24. Juni) damit befasst. Eine

Meinungsumfrage von Forsa aus Juni 2019 belegt eine noch nie

dagewesene Zustimmung für ein Tempolimit mit einer eindeutigen

Mehrheit von 57 Prozent zu 42 Prozent.

Deutschland ist das einzige Industrieland, das die Geschwindigkeit

auf Autobahnen nicht begrenzt. Das Bündnis wertet dies als weiteren

Beleg für den klimaschädlichen Kurs dieser Regierung.

Aus Sicht des Bündnisses ist eine Geschwindigkeitsbegrenzung

Schnittstelle zwischen Klimaschutz und Verkehrssicherheit sowie ein

zwingender Bestandteil der dringend benötigten Verkehrswende. Für die

zukünftige elektrische und teilautonome Mobilität ist ein Tempolimit

unverzichtbar. Gerd Lottsiepen, verkehrspolitischer Sprecher VCD:

„Ein Tempolimit von 120 km/h auf Autobahnen ist überfällig. Analysen

zeigen, dass eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h über 100

Menschenleben pro Jahr retten und mehr als 5.000 Verletzte verhindern

würde. Auch die Autos der Zukunft brauchen eine

Höchstgeschwindigkeit. Die Batterien von Elektroautos entleeren sich

bei hohen Geschwindigkeiten extrem schnell. Die Sensorik für

autonomes Fahren ist bei hohen Geschwindigkeitsunterschieden auf

Autobahnen überfordert. Die Blockadehaltung der Bundesregierung zum

Tempolimit behindert die Entwicklungsabteilungen der Autohersteller

und der IT-Unternehmen.“

Die Bundesregierung ist laut Grundgesetz zum Schutz des Lebens und

des Klimas als natürliche Lebensgrundlage verpflichtet. Durch ihre

Blockadehaltung beim Tempolimit bricht die Regierung auch das im

Koalitionsvertrag vereinbarte Ziel der „Vision Zero“. Von dem eigens

gesteckten Ziel, bis 2020 die Zahl der im Straßenverkehr Getöteten im

Vergleich zu 2010 um 40 Prozent zu reduzieren, ist die

Bundesregierung weit entfernt. Zur Zielerreichung hätte die Anzahl

der Verkehrstoten nach sieben Aktionsjahren um 28 Prozent auf 2.627

zurückgegangen sein müssen. Tatsächlich starben im Jahr 2017 auf

Deutschlands Straßen 3.180 Menschen, was einem Rückgang von nur 13

Prozent entspricht. Dazu Wulf Hoffmann, Vorsitzender der

Verkehrsunfall-Opferhilfe VOD: „Die Anzahl der getöteten

Verkehrsopfer ist im Jahr 2018 auf 3.270 und somit um 2,7 Prozent

gegenüber dem Vorjahr erneut gestiegen. Es ist erschreckend, dass

trotz fehlender Argumente gegen ein Tempolimit auf Autobahnen

jährlich über 100 vermeidbare Verkehrsopfer hingenommen werden. In

fast allen Sonntagsreden wird immer wieder dargelegt, dass jeder Tote

einer zu viel wäre.“

Das Bündnis macht sich auch für eine Geschwindigkeitsreduktion in

der Stadt von 30 km/h stark. Diese verringert die Unfallzahlen,

reduziert Lärm, kann die Luftqualität verbessern und sorgt für mehr

Lebensqualität. Ragnhild Sørensen, Pressesprecherin Changing Cities:

„Auch in den Städten und Dörfern ist nicht angepasste Geschwindigkeit

eine der Hauptursachen für Unfälle. Die autogerechte Stadt hat sich

inzwischen zu Tode gesiegt und die Zivilgesellschaft fordert eine

sofortige Neuausrichtung der Mobilität, wo der Mensch und nicht der

motorisierte Individualverkehr in Zentrum steht.“

Weigert sich die Bundesregierung weiterhin, neue

Höchstgeschwindigkeiten einzuführen, ignoriert sie schnell umsetzbare

und kostenlose Schritte hin zu einer nachhaltigen und

klimafreundlichen Mobilität. Ein Treffen der Kanzlerin mit Vertretern

der Autoindustrie zur Zukunft dieser und zum Erhalt mehrerer

hunderttausend Arbeitsplätze wäre nicht notwendig, hätte die

Regierung rechtzeitig zukunftsorientiert und zugleich umwelt- und

klimafreundlich gehandelt. Dazu Benjamin Stephan,

Greenpeace-Verkehrsexperte: „Mit seinem Widerstand gegen eine

Höchstgeschwindigkeit verschenkt Verkehrsminister Scheuer einen

ersten einfachen Schritt hin zu mehr Klimaschutz und Sicherheit.

Stattdessen gaukelt Scheuer mit Kraftstoffen aus Pflanzen und Strom

vermeintliche Lösungen vor, die weder bezahlbar noch wirksam sind.“

Hintergrund:

Das im Dezember 2018 gestartete breite Verbände-Bündnis umfasst

mittlerweile zehn Verbände: Der Gewerkschaft der Polizei in

Nordrhein-Westfalen, der Verkehrsunfall-Opferhilfe Deutschland (VOD),

dem Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland (BUND), dem

ökologischen Verkehrsclub VCD, Greenpeace, Changing Cities,

Hannovair, Initiative für sichere Straßen, Deutsche Umwelthilfe

(DUH), Verbund Service und Fahrrad (VSF). Mit dabei ist auch Andreas

Troge, ehemaliger Präsident des Umweltbundesamtes.

Links:

– Mehr über das Bündnis: https://www.duh.de/tempolimit/

– Hintergrundpapier Tempolimit DUH: http://l.duh.de/p190621

– Hintergrundpapier VCD:

www.vcd.org/themen/verkehrssicherheit/tempolimit-auf-autobahnen/

Pressekontakt:

Jürgen Resch, Bundesgeschäftsführer DUH

0171 3649170, resch@duh.de

Gerd Lottsiepen, Verkehrspolitischer Sprecher des VCD

0171 8824449, gerd.lottsiepen@vcd.org

Wulf Hoffmann, Vorstandsmitglied Verkehrssicherheit der

Verkehrsunfall-Opferhilfe VOD

0176 61634519, wulf.hoffmann@lvw-lsa.de

Ragnhild Sørensen, Pressesprecherin Changing Cities

0171 5357734, ragnhild.soerensen@changing-cities.org

Dr. Benjamin Stephan, Greenpeace Verkehrsexperte

0151 57208151, benjamin.stephan@greenpeace.org

VCD-Pressestelle:

Almut Gaude, Pressesprecherin, 030 280351-12, presse@vcd.org,

www.vcd.org

DUH-Pressestelle:

Ann-Kathrin Marggraf, Pressesprecherin, 030 2400867-20,

presse@duh.de, www.duh.de

Original-Content von: Deutsche Umwelthilfe e.V., übermittelt durch news aktuell