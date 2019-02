Ein Jahr Bundesregierung – NABU zieht erste Umweltbilanz / Artensterben, Klimakrise, Plastikflut: Hat die GroKo die drängendsten Probleme im Griff? / Presse-Einladung/Terminhinweis (5.3.)

Am 14. März ist die Bundesregierung ein Jahr im

Amt. Der NABU zieht aus diesem Anlass eine erste Umweltbilanz der

bisherigen Arbeit der schwarz-roten Regierungskoalition unter der

vierten Amtszeit von Kanzlerin Merkel. Das erfolgreiche

„Volksbegehren Artenschutz – Rettet die Bienen!“ in Bayern und

Tausende Schüler, die für mehr Klimaschutz auf die Straße gehen,

zeigen: Der öffentliche Druck auf die Politik wächst, deutlich mehr

für den Klima- und Umweltschutz zu tun.

Setzt das Kabinett Merkel bisher die richtigen Impulse, um das

massive Verschwinden von Arten, insbesondere von Insekten, Feldvögeln

und ihren Lebensräumen zu stoppen? Ist die Bundesregierung zu der

notwendigen Reform der EU-Agrarpolitik bereit? Wie präsentiert sich

Deutschland in der Verkehrspolitik und beim Klimaschutz und was kann

das neue Klimaschutzgesetz leisten? Welche Strategien werden

langfristig helfen, die Plastikflut einzudämmen? Droht die

Bundesregierung beim Schutz unserer Natur zu scheitern und welche

Rolle spielt die Europawahl am 26. Mai für den Umweltschutz in

Deutschland?

Diese und weitere Fragen möchten wir Ihnen in einem Pressegespräch

beantworten, zu dem wir Sie herzlich einladen.

Termin: Dienstag, 5. März, 9:30 Uhr

Ort: NABU-Bundesgeschäftsstelle, Charitéstraße 3, 10117 Berlin

mit: Olaf Tschimpke, NABU-Präsident

Wir würden uns freuen, Sie begrüßen zu können und bitten um

Anmeldung unter presse@NABU.de

