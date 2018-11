Terminvorschau vom 1. bis 7. Dezember 2018

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der

Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie

kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen

Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen

Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Samstag, 1. Dezember

Buenos Aires: Die Präsidenten Juncker und Tusk auf dem G20-Gipfel

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker und Ratspräsident

Donald Tusk vertreten die Europäische Union auf dem G20-Gipfel unter

argentinischer Präsidentschaft in Buenos Aires. Das Thema des

diesjährigen Gipfels lautet „Konsens für eine faire und nachhaltige

Entwicklung“. Neben der EU werden sich Staats- und Regierungschefs

aus 19 Ländern zum zehnjährigen Bestehen der G20 versammeln und

Schlüsselthemen der globalen Agenda diskutieren, die von

Globalisierung, Handel und Wirtschaft über Klimawandel und Migration

bis hin zur Terrorismusbekämpfung reichen. In einem gemeinsamen

Schreiben http://ots.de/plUdtj an die Staats- und Regierungschefs im

Vorfeld des Gipfels haben die Präsidenten Juncker und Tusk die

zentrale Rolle dargelegt, die die Europäische Union bei der

Gestaltung der globalen Angelegenheiten und der Förderung des

Multilateralismus spielt. Die Europäische Kommission hat anlässlich

des Gipfels eine Broschüre „Fakten und Zahlen über die Europäische

Union und die G20″ http://ots.de/Jtife9 veröffentlicht. Weitere

Informationen zum G-20-Gipfel finden Sie hier https://www.g20.org/.

Europaweit: Welt-Aids-Tag

Am 1. Dezember findet der Welt-Aids-Tag statt.

EU-Gesundheitskommissar Vytenis Andriukaitis erklärte dazu im

Vorfeld: „An diesem Tag denke ich an all die Menschen, die mit

HIV/AIDS leben und an Komplikationen leiden. Trotz unserer Bemühungen

bin ich enttäuscht, dass das HI-Virus noch immer das Leben von so

vielen Menschen um uns herum belastet. Ich habe mich zusammen mit

meinen Kommissaren verpflichtet, HIV/AIDS mit verschiedenen

politischen Ansätzen zu bekämpfen – einschließlich Finanzierung,

Forschung, Prävention, Aufklärung und Behandlung. Aber wir müssen

noch mehr tun.“ Weitere Informationen dazu finden Sie hier.

https://ec.europa.eu/research/health/index.cfm?pg=area&areaname=aids

Sonntag, 02. Dezember

Katowice: UN-Klimakonferenz (bis 14.12.)

Das Hauptziel der Konferenz im polnischen Katowice ist die

Verabschiedung der Umsetzungsleitlinien des Pariser

Klimaschutzabkommens, damit das zentrale Ziel des Abkommens erreicht

werden kann, nämlich die Erhöhung der globalen

Durchschnittstemperatur so nahe wie möglich an 1,5 Grad Celsius zu

halten. Insbesondere bedeutet die vollständige Umsetzung des Pariser

Abkommens, dass praktische Maßnahmen umgesetzt werden, wie die

Anpassung an die Auswirkungen des Klimawandels und ehrgeizige

Emissionsminderungen. Bei den Klimaverhandlungen wird die EU durch

EU-Klimakommissar Miguel Arias Cañete und Elisabeth Köstinger,

Ministerin für Nachhaltigkeit und Tourismus in Österreich, vertreten,

die derzeit die EU-Ratspräsidentschaft innehat. Außerdem werden

EU-Kommissionsvizepräsident Maros Sefcovic, EU-Verkehrskommissarin

Violeta Bulc und EU-Industriekommissarin Elzbieta Bienkowska an der

Veranstaltung teilnehmen. Weitere Informationen zur Veranstaltung

finden Sie hier https://unfccc.int/katowice.

Montag, 03. Dezember

EU-weit: Neue Regeln zur Beendigung ungerechtfertigten

Geoblockings treten in Kraft

Geoblocking hindert die Bürger daran, über das Internet auf

Webseiten einzukaufen, die in einem anderen EU-Mitgliedsstaat

angesiedelt sind. Dies stellt ein großes Problem für Verbraucher dar.

Im Jahr 2015 überprüften beispielsweise bis zu 63% aller Webseiten

die Käufer, um sie anschließend auf verschiedene Weise daran zu

hindern, in einem anderen Land zu kaufen. Die neuen Regeln stellen

sicher, dass Verbraucher nicht länger mit ungerechtfertigten

Hindernissen konfrontiert werden. Weitere Informationen dazu finden

Sie hier http://ots.de/NXmP2j .

Europaweit: Internationaler Tag der Menschen mit Behinderungen

Jedes Jahr am 3. Dezember findet der Internationale Tag der

Menschen mit Behinderungen statt. EU-Sozialkommissarin Marianne

Thyssen erklärte dazu: „Letztes Jahr wollte ich, dass 2018 das Jahr

des Starts des Europäischen Barrierefreiheitsgesetzes wird. Ich freue

mich sehr, dass mein Wunsch in Erfüllung gegangen ist, da das

Europäische Parlament und der Rat vor einigen Wochen eine vorläufige

Vereinbarung getroffen haben, die in den nächsten Wochen

abgeschlossen werden sollte. Die Vereinbarung wird das Leben von mehr

als 80 Millionen Europäern mit Behinderungen verbessern.“ Die

vollständige Erklärung kann online hier

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-18-6603_de.htm

abgerufen werden. Weitere Informationen erhalten Sie bei Nathalie

Vandystadt: Tel. +32 229 67083.

EU-weit: Erste Europäische Kinonacht (bis 07. Dezember)

Vom 3. bis 7. Dezember öffnen Kinos in 34 Städten in der EU

gemeinsam ihre Türen und laden zur ersten Europäischen Kinonacht

(European Cinema Night) ein. Als deutsche Spielstätten wurden das

Abaton in Hamburg und das delphi LUX Berlin ausgewählt, sie zeigen am

3. bzw. am 7. Dezember kostenlos die isländische Oscar-Nominierung

„Woman at War – Gegen den Strom“, der am 13.12. in Deutschland in den

Kinos startet. Der Regisseur Benedikt Erlingsson wird bei den

Screenings anwesend sein. Die Vorstellung in Berlin ist bereits

ausverkauft. Für die Vorstellung in Hamburg am 3.12. um 19.30 Uhr im

Abaton Kino gibt es die Tickets an der Kinokasse. Weitere

Informationen finden Sie hier. http://ots.de/zGeEeF

Berlin: 3. Pariser Platz Rede mit Prof. Dr. Dr. Ervin Laszlo

Die von der Anrainergemeinschaft Pariser Platz ins Leben gerufene

Pariser Platz Rede verschreibt sich den Idealen von Frieden und

Freiheit. Der dritte Redner nach Muhammad Yunus und Ernst-Ulrich von

Weizsäcker ist nunmehr der Pionier systemischen Denkens Ervin Laszlo.

Er gründete als Ergänzung zum Club of Rome 1993 mit dem Club of

Budapest International den renommiertesten VordenkerInnen-Club für

systemisches Denken, zusammen mit u.a. dem Dalai Lama, Peter Ustinov,

Nelson Mandela, Kofi Annan, und Richard von Weizsäcker. Er wird seine

Rede zum Thema „die Intelligenz des Kosmos ¬- Grundlage für eine

sinnstiftende Zukunft“ halten, worüber auch sein jüngstes Buch

handelt. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

http://www.pariserplatz-berlin.de/.

Berlin: Erfahrungsaustausch zur neuen GAP: Optimale

Ressourcenverteilung in den Regionen

Im Rahmen der neuen GAP (Gemeinsame Agrarpolitik) nimmt die

Förderung der wirtschaftlichen und sozialen Entwicklung in den

ländlichen Regionen der Mitgliedstaaten eine zunehmend große Rolle

ein. Diese Veranstaltung soll Raum für einen Erfahrungsaustausch

bieten und aus den teilnehmenden Regionen Best-Practice-Beispiele zur

optimalen Ressourcenverteilung vorstellen. Dazu werden folgende

Fragen behandelt: Wie unterstützt die neue GAP junge Landwirte? Wie

können Innovation und Modernisierung die ländliche Entwicklung

unterstützen? Zeit: 9:30 Uhr, Ort: Europäisches Haus Berlin, Unter

den Linden 78. Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie

hier http://ots.de/dXVt7q.

Schloss Elmau: EU-Kommissar Julian King bei Münchner

Strategieforum 2018

Neben der jährlichen Hauptkonferenz veranstaltet die Münchner

Sicherheitskonferenz regelmäßig hochkarätige Veranstaltungen zu

bestimmten Themen und Regionen. Eine dieser Veranstaltungen ist das

Munich Strategy Forum (MSF). Das MSF findet einmal im Jahr zwei Tage

lang im Schloss Elmau statt. In diesem Jahr wird auch der für die

Sicherheitsunion verantwortliche EU-Kommissar Julian King teilnehmen.

Weitere Informationen dazu finden Sie hier https://www.securityconfer

ence.de/en/activities/munich-strategy-forum/.

Brüssel: Sitzung der Euro-Gruppe

Die Eurogruppe wird die Entwürfe der Haushaltspläne der

Mitgliedstaaten bewerten, und dabei auch die Gesamthaushaltssituation

und die Perspektiven im Euroraum erörtern. Im inklusiven Format wird

die Euro-Gruppe anschließend den am 14. Dezember stattfindenden

Euro-Gipfel vorbereiten.. Weitere Informationen finden Sie vorab hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/eurogroup/2018/12/03/.

Brüssel: Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie

Der Rat wird unter anderem über Vorschläge zur Abschaffung der

halbjährlichen Zeitumstellung und zur Aktualisierung der

Fahrgastrechte im Eisenbahnverkehr beraten. Außerdem wird er sich mit

Marktzugang und sozialen Aspekten im Straßenverkehrssektor (u.a.

Lenk- und Ruhezeiten von Kraftfahrern und Entsendung von Kraftfahrern

in andere Mitgliedstaaten), der Förderung des kombinierten Verkehrs,

einem Vorschlag zum Sicherheitsmanagement für die

Straßenverkehrsinfrastruktur und mit der vorgeschlagenen Fazilität

„Connecting Europe“ (CEF) befassen. An der Sitzung wird auch

EU-Verkehrskommissarin Violeta Bulc teilnehmen. Weitere Informationen

dazu finden Sie hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2018/12/03/.

Dienstag, 04. Dezember

Berlin: Pressegespräch zur europäischen Justiz- und

Verbraucherpolitik mit Renate Nikolay

Renate Nikolay leitet seit 2014 das Kabinett von Věra

Jourová, EU-Kommissarin für Justiz, Verbraucher und Gleichstellung.

In dem Pressegespräch („Unter Zwei“) wird sie aus erster Hand über

aktuelle Entwicklungen im Bereich der europäischen Justiz- und

Verbraucherpolitik berichten, etwa zu den Themen Datenschutz, Kampf

gegen Desinformation und Schutz vor Manipulationen von Wahlen. Zeit:

12.30 Uhr, Ort: Europäische Kommission, Vertretung in Deutschland,

Unter den Linden 78. Ein Mittagsimbiss wird gereicht. Der Termin ist

anmeldepflichtig. Anmeldung – ausschließlich für Medienvertreter –

bis spätestens 3. Dezember bei katrin.abele@ec.europa.eu.

Berlin: Netzpolitische Soirée „Hacked democracy? Demokratie

schützen!“

Weitreichende IT-Angriffe auf Einzelpersonen und demokratische

Institutionen mit dem Ziel des illegalen Datenabgriffs häufen sich.

Bewusst lancierte Falschnachrichten werden mit Hilfe ganzer

„Trollarmeen“ und „social bots“ verbreitet und so

Meinungsführerschaft vorgegaukelt. Wie können sich Demokratien

rechtsstaatlich vor intransparenter Beeinflussung demokratischer

Willensbildung schützen? Darüber diskutieren Helge Braun, Chef des

Bundeskanzleramtes und Bundesminister für besondere Aufgaben, Renate

Nikolay, Kabinettschefin von EU-Justizkommissarin Vĕra Jourová,

Ben Scott, Mitglied des Vorstands der Stiftung Neue Verantwortung,

und Tabea Rößner, netzpolitische Sprecherin der Bundestagsfraktion

von Bündnis90/Die Grünen. Zeit: 18.30 Uhr, Ort:

Heinrich-Böll-Stiftung, Schumannstraße 8. Weitere Informationen dazu

finden Sie hier http://ots.de/vuRlVx.

Brüssel: Rat für Wirtschaft und Finanzen

Die Minister werden über die Einführung einer Digitalsteuer sowie

einen Aktionsplan zur Bekämpfung der Geldwäsche beraten. Ferner

werden die Fortschritte bei den Arbeiten zur Risikoverringerung in

der Bankenindustrie und zur vorgeschlagenen Europäischen

Einlagensicherung besprochen. Insbesondere wird erwartet, dass die

Minister die Ergebnisse der informellen Trilogverhandlungen mit dem

Europäischen Parlament über die wichtigsten Maßnahmen des sogenannten

„Bankenpakets“ zur Risikoverringerung billigen. Auf der Grundlage der

Vorstellung des am 21. November 2018 vorgelegten Pakets durch die

Kommission wird der Rat außerdem eine Bestandsaufnahme des laufenden

Europäischen Semesters 2019 vornehmen. Weitere Informationen finden

Sie vorab hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/ecofin/2018/12/04/.

Brüssel: Rat für Verkehr, Telekommunikation und Energie

Der Rat wird sich voraussichtlich auf das EU-Förderprogramm

„Digitales Europa“ einigen. Die Minister werden sich außerdem einen

Überblick über die Fortschritte beim Vorschlag zur Einrichtung eines

Europäischen Kompetenzzentrums für Cybersicherheit und eines damit

verbundenen Netzes nationaler Koordinierungszentren verschaffen. Sie

werden die Fortschritte bei der vorgeschlagenen Aktualisierung der

Vorschriften für den Schutz der Privatsphäre in der elektronischen

Kommunikation (ePrivacy) prüfen. Weitere Informationen finden Sie

hier https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/tte/2018/12/04/.

Luxemburg: EuGH-Schlussanträge über Widerrufbarkeit der

Brexit-Erklärung

Der schottische Court of Session möchte wissen, ob die

Brexit-Erklärung (Artikel 50 AEUV) einseitig zurückgenommen werden

kann. Der schottische Court of Session wurde von Mitgliedern des

Schottischen Parlaments, des Parlaments des Vereinigten Königreichs

und des Europäischen Parlaments angerufen. Sie ersuchen ihn um

gerichtliche Klärung, ob es neben der parlamentarischen Zustimmung zu

einem etwaigen Austrittsvertrag oder einem harten Brexit (ohne

Austrittsvertrag) eine dritte Alternative gibt, nämlich die Rücknahme

der Brexit-Erklärung. Damit würde ihnen die Möglichkeit eröffnet, den

etwaigen Austrittsvertrag nicht nur deswegen abzulehnen, weil er eine

schlechtere Option als ein Austritt ohne Vertrag wäre, sondern

womöglich deswegen, weil er eine schlechtere Option als ein Verbleib

in der EU wäre. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-621/18.

Mittwoch, 05. Dezember

Frankfurt: Austausch zur Energieeffizienz in Deutschland,

Frankreich und Österreich

Die Veranstaltung zielt darauf ab, die Energieeffizienzpolitik der

EU sowie verschiedene Finanzierungsmöglichkeiten für

Energieeffizienzinvestitionen vorzustellen und zu diskutieren. Sie

präsentiert dabei Möglichkeiten zur Erschließung des Potenzials für

Energieeffizienz in Deutschland, Frankreich und Österreich. Es findet

ein Austausch über bewährte Verfahren aus Projekten zur

Energieeffizienz in den Bereichen Gebäude, Industrie und nachhaltiger

Verkehr statt. Die Veranstaltung wird von der Europäischen Kommission

in Zusammenarbeit mit dem Bundesministerium für Wirtschaft und

Energie und der UN-Umweltfinanzierungsinitiative organisiert. Es ist

Teil des Vertrags über „Nachhaltige Energieinvestitionsforen“, der

aus dem Programm „Horizont 2020“ der EU finanziert wird. Weitere

Informationen dazu finden Sie hier http://ots.de/oUAYcK.

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/oE0Ssb abgerufen werden.

Brüssel: Treffen der EU-Kommission mit der rumänischen Regierung

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker trifft die rumänische

Ministerpräsidentin Viorica Dancila. Im Anschluss wird es ein

gemeinsames Arbeitsessen des Kommissionskollegiums mit der Regierung

von Rumänien geben. Dabei soll die im Januar startende rumänische

EU-Ratspräsidentschaft besprochen werden. Nach dem Treffen ist eine

gemeinsame Pressekonferenz von Viorica Dancila und Jean-Claude

Juncker geplant, die live auf EbS

https://ec.europa.eu/avservices/ebs/live.cfm?page=1 übertragen wird.

Luxemburg: Schlussanträge am EuGH zu direkter Bankenaufsicht durch

die EZB

Die Landeskreditbank Baden-Württemberg – Förderbank hat beim

Gericht der Europäischen Union gegen die Entscheidung der

Europäischen Zentralbank (EZB), sie als „bedeutendes Unternehmen“

einzustufen, Klage erhoben. Diese Einstufung hat zur Folge, dass sie

der direkten Aufsicht der EZB unterliegt. Die als „weniger bedeutend“

eingestuften Unternehmen unterliegen hingegen im Wesentlichen der

direkten Aufsicht der nationalen Behörden. Die Landeskreditbank ist

insbesondere der Auffassung, dass aufgrund ihres geringen

Risikoprofils eine Aufsicht durch die deutschen Behörden die

angestrebte Finanzstabilität ausreichend schütze. Weitere

Informationen dazu finden Sie hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-450/17.

Donnerstag, 06. Dezember

Passau: Bürgerdialog mit Martin Selmayr zu Europas Zukunft: Was

hält uns zusammen?

Ein halbes Jahr vor der Europawahl sind Tschechen, Österreicher

und Deutsche eingeladen, über die Zukunft der Europäischen Union in

einem grenzüberschreitenden EU-Bürgerdialog zu diskutieren. Die 120

eingeladenen Bürger kommen aus der Europaregion und Grenzregion

Donau-Moldau und sind zufällig ausgewählt. Sie diskutieren in kleinen

Gruppen untereinander sowie mit Europaabgeordneten, mit lokalen und

regionalen Politikern sowie mit Vertretern der EU-Kommission,

darunter der Generalsekretär der EU-Kommission Martin Selmayr. Unter

der Fragestellung, wie der Zusammenhalt in Europa gestärkt werden

kann, setzen sich die Teilnehmenden u.a. mit Arbeitsmigration und

Sicherheit in der Grenzregion, mit der Angleichung sozialer Standards

in Europa und mit einer fairen europäischen Flüchtlingspolitik

auseinander. Weitere Informationen finden Sie hier

http://ots.de/MCl3gT.

Berlin: Diskussion zur Bilanz der österreichischen

EU-Ratspräsidentschaft mit EU-Kommissionsvertreter Kühnel

Seit dem 1. Juli 2018 hat die Republik Österreich den Vorsitz des

Rates der Europäischen Union inne. Um über die Schwerpunkte und

Ergebnisse der Ratspräsidentschaft sowie die aktuelle

europapolitische Situation – auch mit Blick auf die Wahlen 2019 – zu

informieren, sind Sie zu einem Diskussionsabend mit S.E. Dr. Peter

Huber, Botschafter der Republik Österreich in der Bundesrepublik

Deutschland und Richard Kühnel, Vertreter der Europäischen Kommission

in Deutschland, herzlich eingeladen. Moderieren wird den Abend Dr.

Sylvia-Yvonne Kaufmann, MdEP und Landesvorsitzende der Europa-Union

Berlin e.V.. Die Veranstaltung beginnt um 18:30 Uhr im Europäischen

Haus Berlin, Unter den Linden 78. Weitere Informationen finden Sie

hier http://ots.de/l29kcN.

Brüssel: Rat für Beschäftigung, Sozialpolitik, Gesundheit und

Verbraucherschutz (bis 07.12.)

An der Ratssitzung werden auch Kommissionsvizepräsident Valdis

Dombrovskis sowie die EU-KommissarinnenMarianne Thyssen und Vera

Jourova teilnehmen. Weitere Informationen dazu finden Sie hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/epsco/2018/12/06-07/.

Brüssel: Rat für Justiz und Inneres (bis 07.12.)

Weitere Informationen zur Sitzung finden Sie hier

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/jha/2018/12/06-07/.

Freitag, 07. Dezember

Bonn: Bürgerdialog zur Zukunft Europas mit EU-Kommissionsvertreter

Pöttgen

Die eingeladenen Experten, Alexander Graf Lambsdorff, Mitglied des

Deutschen Bundestages und ehemaliger Vizepräsident des Europäischen

Parlaments sowie Jochen Pöttgen, Leiter der Vertretung der

EU-Kommission in Bonn, diskutieren über folgende Fragen: Wie wirkt

sich europäische Politik auf Nordrhein-Westfalen aus? Wie kann Europa

im Zeitalter der Globalisierung seine wirtschaftliche Stärke und

seine kulturelle Vielfalt erhalten und ausbauen? Wie können wir die

Zukunft der EU beeinflussen? Die Veranstaltung beginnt um 19 Uhr im

Kunstmuseum Bonn. Weitere Informationen finden Sie hier

https://ec.europa.eu/germany/events/eu-b%C3%BCrgerdialog-bonn_de.

