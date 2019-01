Terminvorschau vom 27. Januar bis 1. Februar 2019

Die EU-Terminvorschau ist ein Service der

Vertretungen der EU-Kommission in Deutschland für Journalisten. Sie

kündigt vor allem Termine der EU-Kommission, des Europäischen

Parlaments, des Rates der Europäischen Union und des Europäischen

Gerichtshofes mit besonderer Bedeutung für Deutschland an.

Kurzfristige Änderungen sind möglich.

Sonntag, 27. Januar

Internationaler Holocaust-Gedenktag

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker hat anlässlich des

Internationalen Holocaust-Gedenktages zum Kampf gegen den

Antisemitismus aufgerufen

https://ec.europa.eu/germany/news/20180124-holocaust-gedenktag_de und

sich voller Sorge über die Ängste der heute in Europa lebenden Juden

gezeigt. Eine aktuelle Eurobarometer-Umfrage

https://ec.europa.eu/germany/news/20190122-umfrage-antisemitismus_de

der Europäischen Kommission hatte erst kürzlich gezeigt, dass der

Antisemitismus in Europa als wachsendes Problem wahrgenommen wird.

Das Europäische Parlament wird den Gedenktag am Mittwoch in einer

formalen Sitzung begehen.

Berlin: EU-Kommissarin Vestager bei „Pulse of Europe“

Margrethe Vestager, die EU-Kommissarin für Wettbewerbspolitik,

wird bei der Demonstration der Bürgerbewegung „Pulse of Europe“

sprechen. Im Vorfeld der Europawahl wird „Pulse of Europe“ in Berlin

noch acht weitere Veranstaltungen durchführen, an denen Politiker als

Gastredner teilnehmen. Ort: Gendarmenmarkt, 10117 Berlin, Beginn: 14

Uhr, mehr Informationen finden Sie auf der Website

https://pulseofeurope.eu/poe-staedte/deutschland/berlin/ von Pulse of

Europe Berlin.

Montag, 28. Januar

Berlin: Europapolitische Rede von EU-Kommissar Günther Oettinger

Die Bertelsmann-Stiftung hat den deutschen EU-Haushaltskommissar

Günther Oettinger eingeladen, eine europapolitische Rede zum Thema

„Demokratie im Stresstest: Die Europäische Union vor der Europawahl“

zu halten. Darin wird Kommissar Oettinger die aktuellen

Herausforderungen für die Europäische Union analysieren: Wo steht die

europäische Demokratie heute? Wie kann sie zukunftsfest gestaltet

werden? Und wie steht es um die EU im globalen Wettbewerb? Im

Anschluss gibt es die Möglichkeit für Fragen aus dem Publikum. Ort:

Bertelsmann Repräsentanz, Unter den Linden 1, 10117 Berlin, Zeit: 18

bis 19.30 Uhr (Einlass: 17.30 Uhr). Anmeldungen für Medien bis zum

25.01. bei Benjamin Stappenbeck Pressestelle@bertelsmann-stiftung.de,

Pressesprecher der Bertelsmann Stiftung. Die Veranstaltung wird im

Live-Stream https://www.youtube.com/user/BertelsmannStiftung

übertragen.

EU-weit: Europäischer Datenschutztag

Der diesjährige Datenschutztag kommt acht Monate nach

Inkrafttreten der Datenschutz-Grundverordnung im Mai 2018. Eines

ihrer Hauptziele ist es, den Bürgern mehr Kontrolle über eine der

wertvollsten Ressourcen der modernen Wirtschaft – ihre Daten – zu

geben. Seit Inkrafttreten der neuen Regeln sind sich die europäischen

Bürger ihrer Rechte stärker bewusst geworden und nehmen diese wahr:

bisher sind bei den nationalen Datenschutzbehörden mehr als 95 000

Beschwerden eingegangen, wie der Erste Kommissionsvizepräsident

Timmermans, Vizepräsidenten Ansip sowie die Kommissarinnen Jourová

und Gabriel anlässlich des Datenschutztages in einem gemeinsamen

Statement

http://europa.eu/rapid/press-release_STATEMENT-19-662_de.htm

bekanntgegeben haben.

Bonn: VHS-Seminar „Für ein sauberes und nachhaltiges Europa“

Im Rahmen der Veranstaltungsreihe „Europa im Fokus“ der

Volkshochschule Bonn berichten und diskutieren Trees Robijns vom NABU

und Prof. Dr. Sebastian Oberthür vom Institut für Europastudien an

der flämischen Vrije Universiteit Brussel (VUB) über eine saubere und

nachhaltige EU. Die Veranstaltungsreihe wird gefördert von der

Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn und bietet

interessierten Bürgern die Möglichkeit, sich detailliert über

wichtige Themen der Europapolitik zu informieren. Ort:

Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn,

Bertha-von-Suttner-Platz 2, 53111 Bonn, Zeit: 18 bis 19.30 Uhr. Mehr

Informationen finden Sie auf der Website http://ots.de/9ym4PT der VHS

Bonn.

Brüssel: Rat „Landwirtschaft und Fischerei“

Die Minister werden über das Reformpaket für die Gemeinsame

Agrarpolitik (GAP) nach 2020 beraten und ihre Gedanken über das in

den GAP-Strategieplänen dargelegte neue Umsetzungsmodell austauschen.

Die Kommission wird die darin vorgesehene neue „grüne Architektur“

erläutern. Die Minister werden über den GAP-Vorschlag für eine

Verordnung über eine gemeinsame Marktorganisation (GMO) sprechen,

über den Bericht über die Entwicklung sowie über die Einrichtung

eines Internationalen Zentrums zur verstärkten Bekämpfung

antimikrobieller Resistenzen. Die vollständige Tagesordnung finden

Sie auf der Website

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/agrifish/2019/01/28/ des

Rats. Europe by Satellite (EbS+ http://ots.de/mEQDZD) überträgt die

Abschlusspressekonferenz. Die deutsche Agrarministerin Julia Klöckner

wird sich mit Vytenis Andriukaitis, dem EU-Kommissar Gesundheit und

Lebensmittelsicherheit, zu einem separaten Gespräch treffen.

Dienstag, 29. Januar

Blankenburg/Harz: Bürgerdialog „Europagespräch“

Rainer Robra, der Europaminister des Landes Sachsen-Anhalt,

diskutiert gemeinsam mit Bernhard Schnittger aus dem politischen Team

der Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland sowie dem

Blankenburger Bürgermeister Heiko Breithaupt mit interessierten

Bürgern über aktuelle Herausforderungen und künftige Entwicklungen

der Europäischen Union. Insgesamt sechs Europagespräche werden von

der Europäischen Bewegung Sachsen-Anhalt organisiert. Sie finden

unter der Schirmherrschaft des jeweiligen Bürgermeisters statt. Mehr

Informationen finden Sie hier https://europagespraeche.de/. Ort:

Historisches Rathaus, Alter Markt 8, 38889 Blankenburg (Harz),

Beginn: 18 Uhr, Zur Veranstaltung kann man sich hier

https://europagespraeche.de/blankenburg/ anmelden.

Berlin: Vortrag und Diskussion „Europas Zukunft – Chancen und

Risiken der Digitalisierung“

Anja Karliczek, Bundesministerin für Bildung und Forschung, wird

folgende Fragen erörtern und mit den Teilnehmenden diskutieren: Liegt

die wirtschaftliche Zukunft Europas in den Schwerpunkten

Digitalisierung und Forschung? Was muss sich im Bildungssektor tun,

um junge Menschen auf den veränderten Arbeitsmarkt vorzubereiten? Ist

das deutsche Ausbildungssystem ausreichend auf die Veränderungen

durch die Digitalisierung vorbereitet? Ort: Schwarzkopf-Stiftung,

Sophienstraße 28-29, 10178 Berlin, Beginn: 18 Uhr. Die Veranstaltung

findet in Zusammenarbeit mit der Vertretung der EU-Kommission in

Deutschland statt. Weitere Informationen finden Sie auf der Website

http://ots.de/w2WXIQ der Schwarzkopf-Stiftung.

Brüssel: Konferenz zum Thema Online-Desinformation

Diese Konferenz der Europäischen Kommission will Wege hin zu einem

transparenteren, glaubwürdigeren und vielfältigeren digitalen

Mediensystem aufzeigen, besonders im Hinblick auf die bevorstehenden

Wahlen zum Europäischen Parlament. Mariya Gabriel, die EU-Kommissarin

für digitale Wirtschaft und Gesellschaft, hält die Eröffnungsrede und

nimmt an den Gesprächen teil. Mitglieder des Europäischen Parlaments

und Vertreter der Technologie, der Industrie und der Medien werden zu

Diskussionen erwartet. Im Dezember 2018 legte die EU einen

Aktionsplan http://ots.de/Ovlnsl vor, um die Bemühungen zur

Bekämpfung von Desinformation zu verstärken. Journalisten können sich

online https://www.eac-events.eu/ereg/newreg.php?eventid=200184674&

anmelden.

Brüssel: Jahrespressekonferenz der Europäischen Investitionsbank

Werner Hoyer, der Präsident der Europäischen Investitionsbank,

stellt um 10.30 Uhr die Aktivitäten der Investitionsbank im Jahr 2018

vor. Mehr Informationen werden auf der Website

http://www.eib.org/en/infocentre/index.htm der EIB bereitgestellt.

Europe by Satellite (EbS+ http://ots.de/qtea8n) überträgt die

Pressekonferenz.

Mittwoch, 30. Januar

Brüssel: Wöchentliche Kommissionssitzung

Weitere Informationen und eine detaillierte Agenda können vorab

hier http://ots.de/gFbihE abgerufen werden.

Bukarest: Informelles Treffen der EU-Verteidigungsminister (bis

31.1.)

Mehr Informationen werden auf der Website http://ots.de/A9RFx6 der

rumänischen Ratspräsidentschaft sowie auf der Website

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2019/01/30-31/ des

Rats veröffentlicht.

Brüssel: Charlotte Knobloch bei Sitzung des Europäischen

Parlaments (bis 31.1.)

In der Sitzung wird der Internationale Holocaust-Gedenktag

https://www.yadvashem.org/yv/de/remembrance/international/index.asp

gewürdigt. Die zentrale Rede hält Charlotte Knobloch, die ehemalige

Präsidentin des Zentralrats der Juden in Deutschland. Weitere Themen

werden Maßnahmen gegen Hass und physische Gewalt gegen demokratisch

gewählte Mandatsträger sowie die Entwicklung in Bezug auf die Justiz

und die Grundrechte in Ungarn sein. Außerdem geht es im Parlament um

den Status der Verhandlungen über ein Handelsabkommen mit den USA.

Federica Mogherini, die Hohe Vertreterin der Union für Außen- und

Sicherheitspolitik, wird Stellung zu den Spannungen zwischen China

und Taiwan beziehen. Die vorläufige Tagesordnung können Sie auf der

Website http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/home.html des

Europäischen Parlaments herunterladen. Europe by Satellite (EbS+

http://ots.de/LQWPkC) überträgt die Sitzung.

Luxemburg: EuGH-Urteil zum Verfahren Planta Tabak

Das Familienunternehmen Planta Tabak produziert und vertreibt

verschiedenste Tabakerzeugnisse. Vor Inkrafttreten der neuen

Tabakrichtlinie von 2014 war eine seiner Spezialitäten aromatisierter

Tabak zum Selbstdrehen. Planta Tabak wendet sich vor dem

Verwaltungsgericht Berlin gegen die Anwendung der deutschen

Vorschriften über das Verbot des Inverkehrbringens von

Tabakerzeugnissen mit einem charakteristischen Aroma, über

gesundheitsbezogene Warnhinweise und über das Erscheinungsbild des

Erzeugnisses auf die von ihr hergestellten und vermarkteten Produkte.

Das Verwaltungsgericht Berlin hat dem Gerichtshof dazu eine Reihe von

Fragen gestellt. Der Generalanwalt hat in seinen Schlussanträgen

vorgeschlagen, zu entscheiden, dass das weitgehende Verbot des

Verkaufs von Tabakerzeugnissen mit charakteristischem Aroma mit dem

Grundsatz der Gleichbehandlung vereinbar ist. Der EuGH stellt hier

http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?num=C-220/17 weitere

Informationen und hier https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7052/de/

eine Pressemitteilung bereit. Europe by Satellite (EbS)

http://ots.de/qVXukD wird Filmaufnahmen dazu bereitstellen.

Donnerstag, 31. Januar

Bonn: Medienbrunch mit der stv. Chef-Kommissionssprecherin Mina

Andreeva

Mina Andreeva, in Köln aufgewachsene Vize-Chefsprecherin der

Europäischen Kommission, gibt einen Einblick, wie Europa die

zahlreichen Veränderungen und Herausforderungen im Jahr 2019 meistern

will. Sie wird über die Bedeutung der anstehenden Europawahl

sprechen, über die aktuellen Prioritäten der EU-Kommission und über

den künftig einzuschlagenden Weg der EU mit 27 Mitgliedern. Als

Kommunikationsberaterin von Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker

präsentiert sie wertvolles Hintergrundwissen darüber, wie die

EU-Kommission im politisch turbulenten Alltag agiert und wie

politische Deals abgeschlossen werden, beispielsweise der Handelspakt

zwischen Kommissionspräsident Juncker und US-Präsident Trump. Ort:

Regionalvertretung der Europäischen Kommission in Bonn,

Bertha-von-Suttner-Platz 2-4, 53111 Bonn, Zeit: 11 bis 13 Uhr. Um

Anmeldung wird bis zum 30. Januar unter boesch@pressto.de gebeten.

Kontakt und nähere Information: Kathrin Wesolowski,

kathrin.wesolowski@ec.europa.eu, 0228/53009-23, Kerstin Streich,

kerstin.streich@ec.europa.eu, 0228/53009-77

Berlin: Konferenz „Uncovered – Investigative Journalism For

Europe“ (bis 1.2.)

Vor zwei Jahren hat das Europäische Parlament einen speziellen

Fonds ausschließlich zur Finanzierung von transnationalem

Investigativjournalismus initiiert, den IJ4EU

https://www.investigativejournalismforeu.net/. Die Stipendien,

ausgeschrieben vom ECPMF https://ecpmf.eu/ und verwaltet vom

International Press Institute (IPI https://ipi.media), wurden an

zwölf Investigativ-Teams in ganz Europa vergeben. Die Konferenz wird

diesen Recherchen eine Bühne bieten. Ort: Europäisches Haus Berlin,

Unter den Linden 78, 10117 Berlin, Zeit: 31.1., 13 Uhr bis 1.2., 14

Uhr. Eine Anmeldung zur Veranstaltung kann online

https://www.ecpmf.eu/uncovered/ erfolgen. Mehr Informationen finden

Sie auf der Website http://ots.de/S1KscN der Vertretung der

Europäischen Kommission in Deutschland.

Brüssel: Sitzung des Europäischen Parlaments

Die Abgeordneten diskutieren u.a. in Anwesenheit von

EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker mit dem finnischen

Ministerpräsidenten Juha Sipilä über die Zukunft Europas. Finnland

übernimmt im Juli 2019 die EU-Ratspräsidentschaft. Die vorläufige

Tagesordnung können Sie auf der Website

http://www.europarl.europa.eu/plenary/de/agendas.html des

Europäischen Parlaments herunterladen. Europe by Satellite (EbS+

http://ots.de/vCWPxc) überträgt die Sitzung.

Bukarest: Informelles Treffen der EU-Außenminister (bis 1.2.)

Den Vorsitz des Treffens hat die Hohe Vertreterin der Union für

Außen- und Sicherheitspolitik, Federica Mogherini. Johannes Hahn, der

EU-Kommissar für Europäische Nachbarschaftspolitik und

Erweiterungsverhandlungen, nimmt an dem Treffen teil; am Freitag

kommen auch Außenminister von EU-Beitrittskandidatenstaaten dazu. Für

13 Uhr ist zum Abschluss eine gemeinsame Pressekonferenz von Federica

Mogherini vorgesehen, der Hohen Vertreterin der Union für Außen- und

Sicherheitspolitik mit dem rumänischen Außenminister Teodor Melescanu

geplant. Mehr Informationen werden auf der Website

http://ots.de/Mq7OeR der rumänischen Ratspräsidentschaft sowie auf

der Website

https://www.consilium.europa.eu/de/meetings/fac/2019/01/31-01/

veröffentlicht.

Freitag, 1. Februar

EU-weit: Das Handelsabkommen der EU mit Japan tritt in Kraft

Mit dem Wirtschaftspartnerschaftsabkommen EU-Japan wird die

weltweit größte Handelszone Realität. Es werden nicht nur die

überwiegende Mehrheit der Zölle zwischen der EU und Japan

abgeschafft, die den nach Japan exportierenden Unternehmen jährlich

Kosten in Höhe von einer Milliarde Euro verursachen, sondern auch

eine Reihe seit Langem bestehender regulatorischer Hindernisse

beseitigt, beispielsweise im Bereich der Automobilausfuhren. Alle

Informationen zum Abkommen finden Sie in dieser Pressemitteilung

http://ots.de/cLs454 sowie auf dieser Website http://ots.de/ZZSgrU

der Europäischen Kommission.

Pressekontakt:

Vertretung der Europäischen Kommission in Deutschland

Pressestelle Berlin

Unter den Linden 78

10117 Berlin

Tel.: 030 – 2280 2250

Original-Content von: Europäische Kommission, übermittelt durch news aktuell