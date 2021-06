Terrorismus – wie wir uns schützen können – Sozialwissenschaftlicher Ratgeber

Seit Jahren hört man in den Nachrichten immer wieder über Terrorismus, sei es international oder direkt mehr oder weniger vor der eigenen Haustür. Terrorismus ist zu einer konkreten Gefahr für alle geworden. Es ist also kein Wunder, dass sich immer mehr Menschen Sorgen machen und gerne wissen möchten, ob sie selbst überhaupt in der Lage sind, sich selbst und ihre Familie vor dem Terrorismus zu schützen. In diesem neuen Buch erfahren die Leser, was sie selbst gegen die Bedrohung durch den Terrorismus und das durch sie erzeugte Gefühl der Hilflosigkeit tun können. Terroristische Anschläge können heute jeden überall treffen – zu Hause oder an beliebten Reisezielen.

Der renommierte Terrorismusexperte Florian Peil zeigt in „Terrorismus – wie wir uns schützen können“, wie sich die Leser vor dem Terrorismus schützen können. Er beschreibt, welche Ziele Terroristen haben und wie sie vorgehen, und liefert die besten Verhaltensregeln für den Fall eines Terroranschlags. Auch für die Vorbeugung gibt er viele wichtige Hinweise, die jeder nutzen kann. Ganz entscheidend für den Erfolg eines Anschlags ist aus Sicht der Terroristen die Reaktion darauf. Florian Peil erklärt, wie die Leser reagieren sollten, um den Terroristen einen Strich durch die Rechnung zu machen. Fundiertes Hintergrundwissen über den weltweiten Terrorismus rundet dieses unverzichtbare Buch ab.

„Terrorismus – wie wir uns schützen können“ von Florian Peil ist ab sofort im tredition Verlag oder alternativ unter der ISBN 978-3-347-32628-6 zu bestellen. Die tredition GmbH ist ein Hamburger Unternehmen, das Verlags- und Publikations-Dienstleistungen für Autoren, Verlage, Unternehmen und Self-Publishing-Dienstleister anbietet. tredition vertreibt für seine Kunden Bücher in allen gedruckten und digitalen Ausgabeformaten über alle Verkaufskanäle weltweit (stationärer Buchhandel, Online“Stores) mit Einsatz von professionellem Buch- und Leser-Marketing.

Alle weiteren Informationen zum Buch gibt es unter: https://tredition.de