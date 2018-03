————————————————————– Zur Film-Dokumentation http://ots.ch/b7ssDT ————————————————————– Carsten Beyreuther, einer der meistbeachteten Verkaufstrainer im deutschsprachigen Raum, begeistert seine Seminarteilnehmer nicht nur durch seinen Enthusiasmus und Ehrgeiz sondern vor allem durch die Messbarkeit seiner Verkaufstechniken. In der Reality-Dokumentation „Der Königsmacher“ sprechen die Seminarteilnehmer Daniel Wenzel, Nils Mentzel und Matthias Buchwald über die Erlebnisse während ihrer Verkaufsausbildung bei Beyreuther […]

Die Marke, deren Erkennungsmerkmal seit Jahren die norwegische Flagge ist, zeigt damit ihr kontinuierliches Engagement in Sachen Tierschutz. Die neue Napapijri-Kollektion, darunter die innovative Superlight Skidoo, ist absolut daunen- und pelzfrei. Mit der Superlight Skidoo, einer neuen leichten Jacke – dem Inbegriff für daunen-

Nespresso hat heute die Einführung des allerersten Kaffees angekündigt, der aus dem jungen afrikanischen Staat Südsudan exportiert werden soll. SULUJA ti SOUTH SUDAN*, ein seltener und einzigartiger Kaffee, ist innerhalb einer Generation das erste wichtige Exportprodukt des Landes, das kein Öl ist, und stellt damit einen positiven Schritt in Richtung eines Neuaufbaus der Wirtschaft dar. […]

EDGE (Economic Dividends for Gender Equality), das weltweit führende Zertifizierungssystem für Gleichstellung, hat die Richtlinien, Praktiken und Zahlen von IKEA Schweiz in fünf unterschiedlichen Bereichen geprüft: Lohngleichheit, Gleichberechtigung bei Rekrutierung und Beförderung, Entwicklung und Förderung von weiblichen Führungskräften, Flexibilität der Arbeitsmodelle und Unternehmenskultur. Daraufhin

Der schwache Euro hat die Wettbewerbssituation für den Schweizer E-Commerce noch einmal deutlich verschärft. Vermehrt drängen auch ausländische Anbieter auf den Markt. Mit Investitionen in ein noch attraktiveres Angebot, hervorragenden Onlineshops auch für Mobile und internen Effizienzsteigerungen halten Schweizer Unternehmen dagegen. Wo sie

Fast 800 Millionen Menschen weltweit haben keinen Zugang zu sauberem Wasser. Und diese Zahl wird in den nächsten Jahren steigen, wenn keine Lösungen gefunden werden. Die ONE DROP Foundation kämpft seit 2007 gegen dieses Problem. Die gemeinnützige Organisation wurde vom Gründer des Cirque du Soleil, Guy Laliberté, ins Leben gerufen.

