Zur heutigen (14.02.2018) Sitzung des Innen- und Rechtsausschusses erklärt die SPD-Innenpolitikerin, Özlem Ünsal: „Endlich hat sich die Jamaika-Koalition auf einen zusätzlichen Feiertag für Schleswig-Holstein einigen können. Ganz nach dem Motto „Besser spät als nie“ geht unser SPD-Vorstoß eines zusätzlichen Feiertages nun mit dem Reformationstag in die Endrunde. Damit leisten wir einen wichtigen Beitrag zum Ausgleich des Nord-Süd-Gefälles zwischen den Bundesländern. Mögliche Alternativen würden zu neuen Feiertagsgrenzen führen, deshalb […]

Bayernpartei: Verbot des Bleigießens ist falsche Prioritätensetzung Viele bayerische Familien haben den Jahreswechsel mit einer alten Tradition begangen – Bleigießen. Wahrscheinlich zum letzten Mal. Denn damit soll nach Willen der EU ab 2018 Schluss sein. Blei ist giftig. Der Vorsitzende der Bayernpartei, Florian Weber, hierzu: „Die EU darf sich über wachsende Unbeliebtheit nicht wundern. Denn viele Bürger fühlen sich durch Brüssel schlicht […] Weiterlesen …

Wo feiern die Deutschen am liebsten Weihnachten und Silvester? TOP 10 der beliebtesten TUI-Reiseziele über die Feiertage / Spanien führt die Hitliste an / Kurzentschlossene Fuerteventura-Urlauber müssen sich beeilen Weiße Weihnachten in den Bergen oder lieber unter Palmen am Strand? Urlaub über Weihnachten und den Jahreswechsel steht bei vielen Deutschen hoch im Kurs. So sind die Weihnachtsferien die beliebteste Reisezeit des Jahres. Die TOP […] Weiterlesen …

Michael Schrodi: 99 Jahre Freistaat Bayern – auch in Berlin feiern Michael Schrodi, neues Mitglied der Landesgruppe Bayern in der SPD-Bundestagsfraktion, feierte die Ausrufung des Freistaates Bayern erstmals in Berlin: Der unabhängige Sozialdemokrat Kurt Eisner rief in der Nacht vom 7. auf den 8. November 1918 in München den Freistaat aus. Damit war die Monarchie beendet und die erste demokratische Staatsordnung in Bayern begründet. Traditionell feiert […] Weiterlesen …

PIRATEN fordern: 8. Mai muss Nationalfeiertag werden Am 8. Mai 1945 kapitulierte das Deutsche Reich bedingungslos. Dieser Tag stellt das viel zu späte Ende des Zweiten Weltkriegs und der Herrschaft der Nationalsozialisten und Adolf Hitler über Deutschland und Europa dar. Patrick Schiffer, Deutsch-Belgier und Bundesvorsitzender der Piratenpartei Deutschland, gedenkt an diesem historischen Tag den Opfern des Nationalsozialismus: „Heute, am 8. Mai, gedenken […] Weiterlesen …

Jung/Hirte: Kirchen sollten zu Ostern an bedrängte und verfolgte Christen erinnern Anschläge auf Kopten sind feige Taten gegen die Menschlichkeit Für gläubige Christen in aller Welt ist das Osterfest eines der höchsten kirchlichen Feste. Hierzu erklären der kirchen- und religionspolitische Sprecher der CDU/CSU-Bundestagsfraktion, Franz Josef Jung, und der Vorsitzende des Stephanuskreises, Heribert Hirte: Franz Josef Jung: „Die fürchterlichen Anschlägen auf koptische Christen in Ägypten in der […] Weiterlesen …

Valentinstag: Hässliche Autos gefährden das perfekte Date – Ford zeigt in einer aktuellen Umfrage, welche Rolle das Auto am Valentinstag für Millennials spielt – Carsharing und unattraktive Autos können den Erfolg von Blind Dates gefährden – Berliner Befragte zeigen sich besonders umweltbewusst Für die Generation der heute 18- bis 34-Jährigen, den sogenannten Millennials, ist die automobile Begeisterung ungebrochen. Mobilität ist der jungen […] Weiterlesen …

Harmonie ade: Jeder zweite Deutsche streitet unterm Weihnachtsbaum Schon die Planung der Feiertage sorgt häufig für Zoff in der Familie – Musizieren und Singen zum Fest kommt auch nicht immer gut an Ein besinnliches Weihnachtsfest wünschen sich die meisten Deutschen, doch für jeden Zweiten enden die Feiertage im Streit. Oft sind enttäuschte Erwartungen der Grund für Missstimmung und Zankereien. Das sind Ergebnisse einer […] Weiterlesen …

Bosbach zu Silvesternacht: „In München wäre der Spuk nach wenigen Minuten zu Ende gewesen“ Knapp drei Wochen vor der Silvesternacht hat Innenexperte Wolfgang Bosbach deutliche Kritik an der rot-grünen Sicherheitspolitik in Nordrhein-Westfalen geäußert. „In München wäre der Spuk im letzten Jahr nach wenigen Minuten zu Ende gewesen“, sagte der CDU-Politiker dem Sender phoenix anlässlich der heutigen Pressekonferenz zum Sicherheitskonzept der Stadt Köln. „Wenn das Risiko Opfer einer Straftat zu […] Weiterlesen …