Bestnoten für die deutschen Flughäfen – Flughafenverband ADV stellt zur ITB die Ergebnisse der größten Passagierbefragung vor 2017 wurden in den Terminals der deutschen Flughäfen 160.000 Passagiere aus der ganzen Welt in persönlichen Interviews befragt. Die Ergebnisse können sich sehen lassen: Die Zufriedenheit der Reisenden mit den deutschen Flughäfen ist hoch. Vielfach gibt es Bestnoten. Bestnoten für deutsche Flughäfen – 80 % zufriedene Passagiere Unter Berücksichtigung verschiedenster Parameter bewerten 80 % der […]

Bayernpartei: Air Berlin Insolvenz – Inkompetenz trifft auf deutschnationalen Größenwahn, Bürger zahlen die Zeche Die Insolvenz der Fluggesellschaft Air Berlin hat auch für die einheimischen Steuerzahler gravierende Folgen. Denn anders als stets beteuert wurde, fließt von dem damals gewährten Sofort-Kredit in Höhe von 150 Millionen nur weniger als die Hälfte zurück an den Staat. Er wird also aus Steuermitteln beglichen. Dass sich die Berliner Politik trotz der bekannten Gefahren […] Weiterlesen …

Zierer/FREIE WÄHLER zu wachsender Ultrafeinstaubbelastung: CSU ignoriert drängendes Umweltproblem Die Erfassung der Ultrafeinstaubbelastung an amtlichen Messstellen in Bayern – das forderten die FREIEN WÄHLER am Donnerstag mit ihrem Antrag „Strategie für Ultrafeinstaub-Monitoring beim Luftverkehr entwickeln“ im bayerischen Landtag. Doch die CSU-Mehrheit im Umweltausschuss stimmte gegen das Monitoring-Konzept. Das stößt bei Benno Zierer, dem umweltpolitischen Sprecher der FREIE WÄHLER Landtagsfraktion, auf Unverständnis: „Die CSU verschließt […] Weiterlesen …

Flughafenverband ADV mit neuer Präsidentschaft und klaren Forderungen an die künftige Bundesregierung In Frankfurt/Main kamen heute die Vorstände und Geschäftsführer der deutschen Flughäfen zusammen. Im Zentrum standen die Nachwahl des ADV-Präsidiums und die Neubesetzung des ADV-Präsidentenamtes. Außerdem formulierten die Flughafenchefs ihre Erwartungen an eine neue Bundesregierung. Es ist entschieden: Zum 01. Juli 2018 wird Dr. Stefan Schulte, Vorstandsvorsitzender der Fraport AG, den ADV-Präsidentenstab übernehmen. An seine Seite […] Weiterlesen …

ADAC Luftrettung täglich 150 Mal im Einsatz / 2017 zu 54.491 Notfällen gestartet / 3,6 Millionen Kilometer zurückgelegt – Berlin vorne / Deutlich mehr Flüge in der Dämmerung unabdingbar (FOTO) Die Hubschrauber der gemeinnützigen ADAC Luftrettung sind im Jahr 2017 zu rund 54.500 Notfällen gestartet. Damit blieb die Zahl der Einsätze gegenüber dem Vorjahr nahezu unverändert. Im Durchschnitt hoben die ADAC Luftrettungscrews rund 150 Mal am Tag ab. Die Zahl der versorgten Patienten lag mit mehr als 49.000 ebenfalls annähernd auf Vorjahresniveau. Bei ihren oft […] Weiterlesen …

rbb exklusiv: Cockpit-Sprecher Wahl: Piloten-Warnstreik hat Druck auf Ryanair erhöht Die Pilotengewerkschaft Vereinigung Cockpit hat den Warnstreik bei der Billigfluglinie Ryanair als Erfolg gewertet. Es sei gelungen, den Druck auf das irische Unternehmen zu erhöhen, sagte Cockpit-Sprecher Markus Wahl am Freitag im Inforadio vom rbb. Ryanair habe im Hintergrund hart arbeiten müssen, um Flugausfälle zu vermeiden. Damit sei das Streikziel erreicht worden. Wahl warf der […] Weiterlesen …

Flugzeug-Dusche gegen die Eis-Gefahr / Ohne Enteisungs-Flüssigkeiten gäbe es im Winter keinen Flugverkehr (FOTO) – Hinweis: Bildmaterial steht zum kostenlosen Download bereit unter: http://www.presseportal.ch/de/pm/80528/100810517 – Von Andreas Schwander An kalten Tagen gibt es für jedes Flugzeug erst mal eine Dusche – eine Dusche aus Glykol gemischt mit heissem Wasser und verschiedenen Zusatzstoffen, je nach Aussentemperatur und Wetterverhältnissen. Die Dusche wird «De-Icing», Enteisen, genannt. Sie ist nötig, weil Eisbildung einer […] Weiterlesen …

Umfrage: Menschen in Deutschland wünschen sich klare Regeln zum sicheren Drohnenbetrieb Verband Unbemannte Luftfahrt stellt Umfrageergebnisse zur Akzeptanz von Drohnen vor Die Menschen in Deutschland sehen großes Potenzial in der Nutzung von Drohnen im zivilen Bereich. Dies ist ein zentrales Ergebnis einer repräsentativen Umfrage, die das Meinungsforschungsinstitut YouGov im Auftrag des Verbands Unbemannte Luftfahrt durchgeführt hat. Bei Hilfseinsätzen im Katastrophenfall (89 %), bei der Inspektion technischer […] Weiterlesen …

Fürsorge für Reisende mit eingeschränkter Mobilität – Nachfrage an den Flughäfen auf Rekordwert Jährlich am 03. Dezember wird der Internationale Tag der Menschen mit Behinderung begangen. Dieser von der UNO initiierte Gedenktag widmet sich den Menschen mit körperlichen, geistigen sowie seelischen Einschränkungen und sensibilisiert für ihre Belange. Im Luftverkehr setzen sich die Flughäfen aktiv für die Mobilität und das unkomplizierte Reisen dieser Menschen ein. Ein speziell darauf ausgerichteter […] Weiterlesen …