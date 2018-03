Vortrag von Mag. Thomas Reithmayer am Fr, den 2.3.2018, 17.30-19.00. Eintritt frei, wir freuen uns aber über eine kleine Spende! Hier gehts zur Anmeldung! Der heutige 15. Bezirk entstand in der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts als Kind der Industriellen Revolution. Diese kennzeichnete ein rasantes Bevölkerungs- und Wirtschaftswachstum einerseits, andereseits ein rasantes Anwachsen von Armut, […]

Impulsvortrag & Diskussion mit Dr. Erhard Chvojka Fr, 19.1.2018, 17.30-19.00 Eintritt FREI! Wir freuen uns aber über eine kleine Spende. Anmeldung hier! Beim MuseumsTalk kommen Themen aus den Bereichen Politik, Kultur & Gesellschaft zur Sprache. Nach einem etwa 30 minütigen Impulsvortrag sind Sie am Zug: Fragen Sie, hinterfragen Sie, diskutieren Sie! Wir wissen nicht alles, […]

Für jede Frau ist es von Bedeutung wenn ihr Engagement beachtet, ihre ausserordentlichen Leistungen gewürdigt werden. Leider ist dies viel zu selten der Fall. Deshalb hat es sich das Antalya Frauen Museum unter anderem zur Aufgabe gestellt, Frauen, die in und für Antalya eine Vorbildrolle übernehmen, in einzelnen Portraits vorzustellen. Einmal im Jahr, jeweils am […]